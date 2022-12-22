الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الروسى يزور القوات العسكرية بمناطق القتال فى أوكرانيا

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي

تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وحدات القوات الروسية المرابطة في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو للزيارة، تضمن تدقيقا للوزير لشروط نشر الأفراد والمعدات العسكرية، وكذلك الإجراءات الخاصة بمعدات الطهي والتغذية، وتحدث مع الجنود، وذلك وفقا لموقع روسيا اليوم. 

وخلال استماعه إلى قادة الوحدات، أولى شويغو اهتماما خاصا بالتنظيم في مجال الدعم الشامل للقوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، حيث تفقد الوزير مناطق مواقع الوحدات العسكرية وظروف الإقامة.

وأعرب وزير الدفاع عن شكره للأداء النموذجي للمهام خلال العملية العسكرية الخاصة، فيما استمع إلى المزاج العام للقوات، التي أكدت الروح المعنوية المرتفعة للمقاتلين، ولفت الوزير إلى الانتباه للحفاظ على نظام درجات الحرارة في المخابئ "حتى لا يصاب أحد بالزكام" وفقا لتعبيره.

وعند انتهاء الزيارة هنأ الوزير رئيس الإدارة العسكرية الروسية، والجنود بالعام الجديد وقال لهم: "كل شيء بهدوء، وسوف يكون كل شيء على ما يرام"، فأجاب الجنود: "نحن مع الوزير، لا داعي للقلق".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للكونجرس الأمريكي إن تقديم المساعدات لأوكرانيا استثمار في الديمقراطية و"ليست إحسانًا"، وتحدث عن المعارك الأمريكية ضد النازيين في الحرب العالمية الثانية للضغط من أجل مزيد من المساعدة لجهود بلاده الحربية.

وجاءت تصريحات "زيلينسكي"، أمس الأربعاء، في الوقت الذي يستعد فيه الجمهوريون، الذين يشكك بعضهم بشكل متزايد في ضرورة إرسال مساعدات كبيرة إلى أوكرانيا، لتولي السيطرة على مجلس النواب الأمريكي من الديمقراطيين في الثالث من يناير، وبعض الجمهوريين حثوا على وقف المساعدات وإجراء تدقيق لتتبع كيفية إنفاق الأموال المخصصة لكييف.

وقال "زيلينسكي" في خطاب ألقاه بالإنجليزية في جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين "أموالكم ليست إحسانًا. إنها استثمار في الأمن العالمي والديمقراطية نتعامل معه بأكثر الطرق مسئولية، مضيفًا أن العالم مترابط للغاية، داعيًا إلى دعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو القوات الروسية فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني

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وائل لطفي

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