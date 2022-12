تعرف على القائمة النهائية لأفضل عمل غنائي وموسيقي بجوائز الأوسكار 95

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور، المسؤولة عن توزيع جوائز الأوسكار قائمة ترشيحاتها القصيرة لأفضل الأعمال الفنية التي صدرت خلال عام 2023.

وأفصحت الأكاديمية عن الترشيحات الشبة نهائية لقائمة Original Score "النقاط الأصلية" الخاصة بالموسيقى وكانت كالتالي.

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

Babylon

The Banshees of Inisherin

Black Panther: Wakanda Forever

Devotion

Don't Worry Darling

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Guillermo del Toro's Pinocchio

Nope

She Said

The Woman King

Women Talking

كما كانت الترشيحات النهائية لأفضل أغنيه في عمل سينمائي كالتالي..

"Time" from Amsterdam

"Nothing Is Lost (You Give Me Strength)" from Avatar: The Way of Water

"Lift Me Up" from Black Panther: Wakanda Forever

"This Is A Life" from Everything Everywhere All at Once

"Ciao Papa" from Guillermo del Toro's Pinocchio

"Til You’re Home" from A Man Called Otto

"Naatu Naatu" from RRR

"My Mind & Me" from Selena Gomez: My Mind & Me

"Good Afternoon" from Spirited

"Applause" from Tell It like a Woman

"Stand Up" from Till

"Hold My Hand" from Top Gun: Maverick

"Dust & Ash" from The Voice of Dust and Ash

"Carolina" from Where the Crawdads Sing

"New Body Rhumba" from White Noise

سيتم الإعلان عن الترشيحات لجوائز الأوسكار الخامسة والتسعين يوم الثلاثاء 24 يناير 2023، وستجرى الجولة النهائية للتصويت من 2 إلى 7 مارس، وسيقام البث التلفزيوني ، الذي يقدمه جيمي كاميل، يوم الأحد 12 مارس 2023، على الهواء مباشرة على ABC من مسرح دولبي الشهير بتواجد كافة نجوم الفن.