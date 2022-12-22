سقوط 33 تاجر مخدرات وتنفيذ 7362 حكماً قضائيًا في القليوبية

شنت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حملة مكبرة لاستهداف وضبط عددًا من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية واللواء عمرو أبوريه حكمدار أمن القليوبية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (27) قضية إتجار في المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 33 متهم لعدد 12 منهم معلومات جنائية.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء عبدالفتاح القصاص نائب حكمدار القليوبية عن تنفيذ (7362) حكم قضائي متنوع وضبط (14) قطعة سلاح ناري وأبيض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجاري استمرار الحملات.