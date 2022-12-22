عامل طعن زوجته فى أوسيم: ضربتها بالسكين ونقلتها المستشفى

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عامل، لاتهامه بالاعتداء على زوجته بالضرب وشرع في إنهاء حياتها في أوسيم، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة.

وقال العامل أمام جهات التحقيق، إنه تشاجر مع زوجته بسبب خلافات زوجية، واشتدت المشاجرة بينهما، فاستل سكين المطبخ، وتعدى عليها بالضرب حيث أصابها بجرح طعني في الصدر، وتم نقلها للمستشفى، مبررًا فعلته،"مكنتش أقصد".

وكشفت التحقيقات، عن أن عاملًا تشاجر مع زوجته بسبب خلافات زوجية، وخلال المشاجرة اعتدى عليها بسلاح أبيض، وأصابها بجرح طعني، وتم نقلها للمستشفى.

ورد بلاغ لمركز شرطة أوسيم، باعتداء أحد الأشخاص على زوجته داخل مسكنهما، وتم نقل المجني عليها إلى المستشفى مصابة بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض.

بتكثيف التحريات تبين لضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، أن عاملًا تشاجر مع زوجته بسبب خلافات أسرية، وخلال المشاجرة اعتدى عليها بسلاح أبيض، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج، وألقى القبض عليه.

وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.