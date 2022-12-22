إحالة المتهم بهتك عرض أجنبيتين فى القاهرة للمحاكمة الجنائية

أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية، بإحالة المتهم بالتحرش بسيدتين تحملان الجنسية الأجنبية بينهما مدربة رقص، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وبدأت تفاصيل الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة قصر النيل، من سيدة أجنبية، تتهم أحد الأشخاص بالتحرش بها وهتك عرضها أثناء تنزهها بشارع الجبلاية بوسط القاهرة بمنطقة الزمالك، أسفل كوبري أكتوبر.

وأضافت المجني عليها في بلاغها، أنها فوجئت بشخص يسير خلفها وغافلها ومرر يده على جسدها قاصدًا هتك عرضها بالقوة، وفر هاربًا مستترًا، كما هتك عرض المجني عليها الثانية بالقوة، بأن غافلها أثناء صعودها إلى كوبري أكتوبر ومرر يده أسفل ثوب قصير ارتدته، فاستغاثت بالمارة لملاحقته حتى ضبطوه.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.