وزير الزراعة يبحث مع وفد «معلومات الوزراء» سبل التعاون المشترك فى مجال إدارة البيانات

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع وفد من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، برئاسة اللواء عصام خضر، مستشار رئيس المركز والمشرف على قطاع موارد البيانات، سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمركز، من خلال صندوق الخدمات الاحترافية.

وأكد وزير الزراعة، على أهمية توافر البيانات المدققة لدعم اتخاذ القرار، فضلًا عن التأمين والرقابة على تداول البيانات والمعلومات من خلال القنوات الرسمية، مشيدًا بجهود مركز المعلومات بمجلس الوزراء والإرشادات الدولية التى حصل عليها المركز.

وشدد القصير، على أهمية العمل على إعداد منظومة للربط وتداول المعلومات بين الوزارة وكل المديريات الزراعية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، وذلك لإعداد دراسات إحصائية وتقارير دورية مدققة تساعد على سرعة اتخاذ القرار، لافتًا إلى أن الوزارة أعدت قواعد بيانات لعدد من المجالات يمكن البدء بها واعتبارها اللبنة الأولى لبناء منظومة متكاملة لقواعد البيانات.

وأشار وزير الزراعة، إلى أهمية أن يشمل التعاون المشترك متابعة الأسواق وتوفير تقارير بشأن المتغيرات والانحرافات التى قد تظهر وأسبابها مع ربط منظومة متابعة أسعار الأسواق على مستوى المحافظات بالتطبيقات الخاصة بوزارة الزراعة، إضافة إلى تفعيل اللوحات المعلوماتية لبيان حركة المنتجات والمحاصيل الزراعية وحصر التعديات على الأراضى، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعى الالكتروني واستخدام الوسائل الرقمية الخاصة بالوزارة، والتي تستهدف خدمة وتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الحديثة، كتطبيق العيادة الزراعية ومساعد الفلاح الذكى.

وأكد القصير أيضًا على أهمية العمل المشترك على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية من خلال ورش عمل للعاملين بمديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات، مع صندوق الخدمات الاحترافية، وذلك لتفعيل المنظومة فى أسرع وقت ممكن، لضمان تحقيق أعلى نسبة تدقيق للبيانات المستخدمة.

ونقل اللواء عصام خضر، مستشار رئيس المركز والمشرف على قطاع موارد البيانات خلال الاجتماع، تحيات رئيس المركز، كما أثنى على جهود الوزارة فى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مشيدًا بالجهود المبذولة فى الفترة الأخيرة لدعم وتنمية القطاع الزراعى.

كما أعرب عن ترحيبه بالعمل المشترك في مجالات التعاون المقترحة والمتضمنة لوحات البيانات المعلوماتية ونظم إدارة المعرفة والتطبيقات المتاحة وأنظمة العرض الاحترافي للبيانات والصور، كما تم الاتفاق على آلية التعاون والتنسيق المستقبلى والبدء فى تشكيل فرق عمل من الجانبين لتعظيم الجهود فى مجالات التحول الرقمى لقطاع الزراعة.