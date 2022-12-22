«مراسلات حسين وجلال أمين» بمعرض القاهرة للكتاب 2023

أخي العزيز ..مراسلات الشقيقين حسين وجلال أمين، في جزئها الثاني 1960 ــ 1989، والمقرر أن تصدر عن دار الكرمة للنشر، بالتزامن مع فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، والمراسلات من تحرير كمال صلاح أمين.

وكانت "الكرمة" قد طرحت الجزء الأول من "كتاب أخي العزيز .. مراسلات الشقيقين حسين وجلال أمين" وضمت الفترة من 1950 إلي 1960، تأليف مشترك بين حسين أمين، وكمال صلاح أمين، والمفكر الاقتصادي الراحل جلال أمين.

وبحسب الناشر عن الجزء الثاني من كتاب "أخي العزيز .. مراسلات الشقيقين حسين وجلال أمين": من حُسن حظنا أن المفكرَين الكبيرَين حسين وجلال أمين، ابنَي الكاتب الكبير أحمد أمين، احتفظا بخطاباتهما المتبادلة منذ أن كانا في عقدهما الثاني من العمر حتى عقدهما السادس، فسجلت رسائلهما ما شهدته تلك الفترة من تغيرات في شخصيتيهما وتطور في أفكارهما.

يحتوي هذا الجزء المثير على مراسلات حسين وجلال في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، فنعيش معهما محطات الحب والزواج، ونتعرف على متاعبهما النفسية والمالية والمهنية، ونتابع بحثهما عن إجابات لأسئلة حياتية يومية في أثناء تنقلهما في البلاد المختلفة، ونلمس كيف تتغير نظرتهما إلى الحياة والناس مع مرور السنين.

تتكشف في خطاباتهما كذلك ملامح «الفلسفة الأخلاقية الكاملة» التي كانا يتوقان إلى الوصول إليها في مرحلة شبابهما، وكيف بدأ كلٌّ منهما في الدفاع عن قضية ثقافية محددة واتخاذ موقف اجتماعي واضح؛ حسين في الكتابة عن ضرورة التوفيق بين أحكام الدين الإسلامي ومقتضيات العصر، وجلال في الدفاع عن استقلال المجتمع وشخصيته إزاء الغزو الفكري والحضاري الغربي، وعلى خلفية عقود تحولات كبيرة في العالم العربي، نعايش مراحل نضوج قامتين عظيمتين - لن تتكررا - في ثقافتنا العربية.

75 كاتب يرشحون قوائم للقراءة

في سياق متصل، وبالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، يصدر عن دار الكرمة للنشر، كتاب "قائمة القراءة"، من تأليف عمرو فتحي.

قائمة القراءة

يجمع كتاب "قائمة القراءة"، ترشيحات أكثر من خمسة وسبعين من أهم الكُتَّاب والكاتبات العرب في مكان واحد: «إبراهيم أصلان، إبراهيم فرغلي، أحمد العايدي، أحمد القرملاوي، أحمد بهاء الدين، أحمد بهجت، أحمد خالد توفيق، أحمد رامي، أحمد مراد، أدونيس، ألفريد فرج، إميل حبيبي، بلال فضل، جبرا إبراهيم جبرا، جبور الدويهي، جلال أمين، جمال البنا، جمال بدوي، حسين أحمد أمين».

كما يضم: «حسين حمودة، حسين فوزي، حمور زيادة، حنا مينه، رجاء النقاش، رضوى عاشور، زكي نجيب محمود، سعيد الكفراوي، سمير سرحان، سيد حجاب، صالح مرسي، صلاح جاهين، صلاح عبد الصبور، الطاهر وطار، طه حسين، الطيب صالح، عادل عصمت، عباس محمود العقاد، عبد التواب يوسف، عبد الحكيم قاسم، عبد الرحمن الأبنودي، عبد الرحمن الشرقاوي، عبد الرحمن منيف، عبد الوهاب محمد، عمار علي حسن، فاروق خورشيد».

ويضم: «فاروق شوشة، فتحي غانم، فتحية العسال، فؤاد دوارة، كامل الشناوي، كامل زهيري، لطفي الخولي، لطيفة الزيات، لويس عوض، مجيد طوبيا، محمد إبراهيم أبو سنة، محمد حسنين هيكل، محمد حسين هيكل، محمد سلماوي، محمود أمين العالم، محمود تيمور، محمود درويش، محمود عبد الشكور، مصطفى محمود، مكاوي سعيد، مي التلمساني، ميخائيل نعيمة، نائل الطوخي، نجيب محفوظ، نزار قباني، نعمات أحمد فؤاد، نهاد صليحة، واسيني الأعرج، ياسر ثابت، يحيى حقي، يوسف إدريس، يوسف السباعي، يوسف الشاروني».