الخميس 22 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

باحث بالمركز المصرى للفكر: الحوار الوطنى يشكل مستقبل المواطن وأبناءه

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

كشف محمد عادل هيكل، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن أخر تطورات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، إن محاور الحوار الوطني ستناقش الأوضاع الحالية على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وأضاف أن الحوار الوطنى يشكل مستقبل المواطن وأبناءه، فهو يشارك فيه جميع أطياف المجتمع بجميع مكوناته على مستوى واسع من المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها.

وأشار إلى أن الحوار الوطنى أساس لمستقبلنا، حيث يجرى فى إطار وشكل مصر المستقبلي، موضحًا أن انعكاس المشكلات التي نراها حولنا مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية تنعكس على المواطن المصري، فبالتالي تنعكس على الطرح الموجود في الحوار الوطني.

وأكد أن أي فكرة أو قضية مطروحة في الحوار الوطني متواكبة مع الواقع الذي نعيشه، موضحًا أن الحوار الوطني يتجه نحو الجمهورية الجديدة، ولذا فإن من المهم فهم الواجبات والحقوق للمواطنين حتى يكون هناك أفكار واضحة بالنسبة للدولة عن شكل المستقبل.

وأشار إلى أن الحوار الوطني يحتاج لأن يكون شئ دائم في مصر، ونفكر فيه كمراجعة لأفكارنا لرصد الإيجابيات والسلبيات لمعالجة السلبيات وتطوير الإيجابيات.

مواد متعلقة

الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على بعض المحافظات حتى الجمعة

محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الطقس

خبيرة مصرفية: «من اشترى الدولار أو الذهب بأسعار عالية خسر الآن»

أحمد موسى: لن يغلق مستشفى 57357 وأناشد أهل الخير الدعم

أحمد موسى: الأسعار أمن قومى للدولة ولا بد من مواجهتها بكل قوة

وزير العدل: الفترات المسائية للشهر العقارى بتوجيهات الرئيس السيسى

وزير العدل عن توثيق الطلاق فى القانون الجديد: مفيش مشكلة شرعية

وزير العدل يوضح شروط العفو الرئاسى (فيديو)

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

الأكثر قراءة

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 22-12-2022

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الخميس 22-12-2022

بايدن: سنقدم مساعدات جديدة لكييف بقيمة 1.8 مليار دولار

أسعار الدواجن اليوم الخميس 22-12-2022

إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص الحى خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لنابلس

هانى رمزى يحتفل بالكريسماس مع رامى رضوان فى «مساء DMC».. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

د هند جاد

شركات الاتصالات لتحصيل الأموال

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»