باحث بالمركز المصرى للفكر: الحوار الوطنى يشكل مستقبل المواطن وأبناءه

كشف محمد عادل هيكل، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن أخر تطورات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، إن محاور الحوار الوطني ستناقش الأوضاع الحالية على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وأضاف أن الحوار الوطنى يشكل مستقبل المواطن وأبناءه، فهو يشارك فيه جميع أطياف المجتمع بجميع مكوناته على مستوى واسع من المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها.

وأشار إلى أن الحوار الوطنى أساس لمستقبلنا، حيث يجرى فى إطار وشكل مصر المستقبلي، موضحًا أن انعكاس المشكلات التي نراها حولنا مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية تنعكس على المواطن المصري، فبالتالي تنعكس على الطرح الموجود في الحوار الوطني.

وأكد أن أي فكرة أو قضية مطروحة في الحوار الوطني متواكبة مع الواقع الذي نعيشه، موضحًا أن الحوار الوطني يتجه نحو الجمهورية الجديدة، ولذا فإن من المهم فهم الواجبات والحقوق للمواطنين حتى يكون هناك أفكار واضحة بالنسبة للدولة عن شكل المستقبل.

وأشار إلى أن الحوار الوطني يحتاج لأن يكون شئ دائم في مصر، ونفكر فيه كمراجعة لأفكارنا لرصد الإيجابيات والسلبيات لمعالجة السلبيات وتطوير الإيجابيات.