الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادى الجديد يقرر إرجاء قرارات سحب المنازل من المنتفعين بقرى بشائر الخير

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يلتقي بأهالي قري بشاير الخير

قرّر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إرجاء قرارات سحب البيوت من المنتفعين بقرى بشائر خير الوادي غير الملتزمين بالإقامة أو زراعة الأرض، ومنحهم مهلة ١٥ يوم لإنهاء إجراءات الانتقال والاستقرار بالمنازل تيسيرًا واستجابةً لمطالب الأهالي.

 جاء ذلك خلال تفقده مشروع قرى بشائر خير الوادي، ترافقه السيدة حنان مجدي نائب المحافظ ولفيفٌ من القيادات التنفيذية المعنية.

والتقى المحافظ المواطنين واستمع لمطالبهم، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو تعمير المنطقة لتحقيق الجذب السكاني، ووجّه بحصر الطّلاب في المراحل الدراسية المختلفة لإنهاء إجراءات التحويل للمدرسة الأقرب تيسيرًا عليهم وضمانًا للجدية والالتزام.

كما وجّه بتخصيص حافلة لنقل الطلاب ذهابًا وإيابًا، وتوفير الخبز والخدمات المختلفة للأسر القاطنة هناك، وحفر بئر سطحي لخدمة المنطقة، وتوزيع ٥٠٠ شجرة مثمرة لزراعتها أمام المنازل، كما أشار لإمكانية توفير الفرش والأثاث لمن يرغب بتخفيض يصل حتى ٢٠% على أن يتم سداد القيمة مع قسط المنزل.

وفي سياق أخر، تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، مشروعات الصوب الزراعية شمال مدينة الخارجة، يرافقهما المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين.

ووجّه "الزملوط" الوحدة المحلية بشراء إنتاج الصوب كاملًا والذي يضم (الخيار -الطماطم - الكوسا- الفلفل) وطرحه بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، لمواجهة غلاء الأسعار والحد من جشع التجار.

كما تفقّد المحال التجارية الجاري إنشاءها بالجهة الشمالية لفندق الخارجة، موجهًا بسرعة الانتهاء من محلات المرحلة الثانية، وإنشاء ممشى شمال الفندق بالطريق الواصل من شارع جمال عبد الناصر وحتى حي الزهور.

من ناحيةٍ أُخرى، تابع المحافظ أعمال الإنشاءات بمركز السيطرة الموحد للطوارئ العامة بديوان عام المحافظة، والذي يتم تنفيذه وفقًا لخطة الدولة لإنشاء مراكز سيطرة وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مُشيدًا بمعدلات الإنجاز، ومُوجهًا بمراعاة استيعاب التوسعات المستقبلية.

محافظ الوادي الجديد إرجاء قرارات سحب البيوت المنتفعين قرى بشائر خير الوادي منحهم مهلة ١٥ يوم لإنهاء إجراءات الانتقال والاستقرار

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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