محمد إبراهيم: نتنياهو نجح فى تمرير بعض القرارات بالكنيست تخدم الحكومة

قال اللواء محمد إبراهيم، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن حكومة نتنياهو هي حكومة يمينية متطرفة وهي نتاج الانتخابات الإسرائيلية التي تمت في نوفمبر، وشهدت أعلى نسبة اقتراع وأكدت أن المجتمع الإسرائيلي مال لليمين.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومات الإسرائيلية متقاربة في مبادئها ولا اختلاف إلا في أشياء بسيطة وهناك إجماع على أنه لا مكان لدولة فلسطين مستقلة عاصمتها القدس.

وأشار إلى أن نتنياهو استبق تشكيل الحكومة بأن نجح في تمرير بعض القرارات في الكنيست وكلها تخدم تكوين الحكومة، والقانون الذي نجح بتمريره هو أنه إذا تم سجن مسئول مع وقف التنفيذ لا يحول ذلك بينه وبين ترشحه لمنصب سياسي ليستطيع أرييه درعي، أن يكون بين حكومته.