الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد إبراهيم: نتنياهو نجح فى تمرير بعض القرارات بالكنيست تخدم الحكومة

اللواء محمد إبراهيم
اللواء محمد إبراهيم

قال اللواء محمد إبراهيم، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن حكومة نتنياهو هي حكومة يمينية متطرفة وهي نتاج الانتخابات الإسرائيلية التي تمت في نوفمبر، وشهدت أعلى نسبة اقتراع وأكدت أن المجتمع الإسرائيلي مال لليمين.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومات الإسرائيلية متقاربة في مبادئها ولا اختلاف إلا في أشياء بسيطة وهناك إجماع على أنه لا مكان لدولة فلسطين مستقلة عاصمتها القدس.

وأشار إلى أن نتنياهو استبق تشكيل الحكومة بأن نجح في تمرير بعض القرارات في الكنيست وكلها تخدم تكوين الحكومة، والقانون الذي نجح بتمريره هو أنه إذا تم سجن مسئول مع وقف التنفيذ لا يحول ذلك بينه وبين ترشحه لمنصب سياسي ليستطيع أرييه درعي، أن يكون بين حكومته.

محمد ابراهيم نتنياهو تشكيل الحكومة تمرير بعض القرارات الكنيسة تخدم تكوين الحكومة

مواد متعلقة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

ترجيحات بإعلان نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.. اليوم

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

الأكثر قراءة

الذهب يعاود الانخفاض من جديد فى ختام التعاملات المسائية

منخفض جوى متعمق.. ظواهر جوية يشهدها طقس غدٍ الخميس

محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الطقس

اتحاد المستثمرين قدم مجموعة من القرارات المهمة على مدار 2022

ديسمبر 2022.. موعد صرف المرتبات للعاملين بالدولة والقطاع العام

آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى 2023.. والأوراق المطلوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

د هند جاد

شركات الاتصالات لتحصيل الأموال

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»

ترجيحات بإعلان نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.. اليوم