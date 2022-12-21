الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الذهب يعاود الانخفاض من جديد فى ختام التعاملات المسائية

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية انخفاضًا طفيفًا في ختام التعاملات المسائية.

ويقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائه بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

انخفاض في أسعار الذهب 

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن هناك انخفاضًا في أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية. 

ارتباك في أسعار الذهب 

وأضاف "مغربي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن اسعار الذهب اليوم سجلت انخفاضًا في التعاملات المسائية تأثرًا بالبورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات التضخم.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن هناك ارتباكًا في أسعار الذهب بسبب انتظار المستثمرين لقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي غدًا.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث كالتالي:


أسعار الذهب الآن

عيار 18  سجل نحو 1509 جنيهات.
عيار 21  سجل 1760 جنيهًا. 
عيار 24  سجل نحو 2011 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الجنيه الذهب 14080 جنيهًا، مضيفًا أن الأسعار لا تشمل المصنعية.

سعر الذهب عالميًا

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أنه سجل سعر الذهب العالمي 1817 دولارًا للأونصة. 

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي.

وتولي مصر اهتمامًا خاصًا بصناعة الذهب، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مدينة خاصة بالذهب في مصر الفترة المقبلة. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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