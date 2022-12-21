برلمانى: صندوق قناة السويس يستهدف تعظيم مواردها لمواجهة الطوارئ

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن قناة السويس أثبتت طيلة السنوات الماضية وبعد القيام بتطويرها وتوسيعها وإنشاء قناة السويس الجديدة إنها أصبحت مصدرًا متعاظمًا للدخل القومي في البلاد، منوهًا باستمرار خطط التطوير والتحديث في قناة السويس.

ولفت محسن، إلى موافقة البرلمان على إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، على أن يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائة مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع 10 مليارات جنيه مصر، ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينًا بموافقة الجمعية العمومية للصندوق.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنها فكرة شجاعة لمواجهة أي ظروف طارئة أو تقلبات في أحوال التجارة الدولية.

وأشار إلى أن الهدف من صندوق هيئة قناة السويس، هو المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السـويـس، وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

وتابع أن إنشاء الصندوق بمثابة خطوة مستقبلية لحماية موارد القناة، ويؤمن التعامل مع أي ظروف طارئة.

واختتم عضو مجلس الشيوخ، تصريحاته، بالتأكيد على أن القياة السياسية لا تبخل بأي أفكار مبتكرة لتعظيم موارد الدولة ولا الوقوف وراء الموارد الهامة لمصادر الدخل القومي في البلاد، مشددًا على أن الموافقة على إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، تصب في صالح المشروعات الوطنية الهادفة لتعظيم إيرادات قناة السويس مستقبلًا.