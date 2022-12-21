كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر تنظم دورة تدريبية عن ضوابط الاقتباس فى البحث العلمى غدًا

قال المركز الإعلامى بجامعة الأزهر، إن كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، تنظم غدًا دورة علمية يحاضر بها الدكتور أحمد رمضان صوفي وكيل كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث ومدير المكتبة الرقمية بالجامعة حول ضوابط الاقتباس في البحث العلمي وتصنيف المجلات العلمية بجامعة الأزهر، غدًا الخميس، بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة الساعة التاسعة والنصف صباحا.

ويشارك عدد من العلماء والباحثين والأساتذة فى هذه الدورة التدريبية التى تنظم حول ضوابط الاقباس فى البحث العلمى، والتى ترعاها جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود.

فى سياق متصل، وانطلاقًا من حرص الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، على تكريم القامات العلمية والنماذج المشرفة التي تؤدي عملها بإخلاص في سبيل النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية، وفي هذا الإطار كانت كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور حسين أبوالغيط، عميد الكلية، والدكتور خيري عبدالحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، حريصة على تكريم كل من أسهم في دعم مسيرة كلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن من حصولها على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء واصبحت الكلية معترف بها عالميا؛ حيث نظمت وحدة التعليم الطبي التكاملي بكلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور وجيه منصور احتفالية تكريم بقاعة مجلس الكلية؛ لتكريم منسقي الفصول والمقررات الدراسية، ومسئولي وحدتي القياس والتقويم والتعليم الإلكتروني، في لمسة وفاء للنماذج التي أخصلت عملها لله - عز وجل- ولرفعة كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة الكلية الأم، التي خرج من رحمها عديد من كليات الطب بجامعة الأزهر في دمياط وأسيوط، وخرجت القيادات العليا في جميع المجالات العلمية والإدارية.

وعبر الدكتور حسين أبوالغيط، عميد الكلية، عن سعادته بهذه الروح الجميلة التي تسود بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية بمختلف الأعمار، قائلًا: إن تكريمكم هو تكريم لنا، خاصة أننا نكرم قامات علمية كبيرة وأساتذة أصحاب فضل علمي وخلقي علينا جميعا، لافتًا إلى أن روح الفريق التي تحلينا بها جميعا كانت سببًا في نجاحنا وحصولنا على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضًا تلك الروح المتجردة التي حرص أصحابها على إنكار الذات كانت سببًا في نجاح منظومة الطب التكاملي، ووجه عميد الكلية الشكر لقيادات الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، والأمين العام للجامعة، وكل من أسهم في هذا النجاح والتتويج لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة كل شخص من أبناء الكلية باسمه الغائب والحاضر كما وجه الشكر لوحدة التعليم الطبي التكاملي ووحدة القياس والتقويم على هذا الجهد الطيب الذي يعكس عراقة كلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

جدير بالذكر أن كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد عام 2017م، وأيضًا كانت سباقة في حصولها على شهادة تجديد الاعتماد نهاية شهر نوفمبر الماضي 2022م، وقد خرجت الكلية هذا العام الدفعة 52 من الجيش الأبيض؛ لينضموا إلى زملائهم؛ دعمًا للقطاع الطبي في مختلف المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة.