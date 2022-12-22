الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تزامنًا مع مبادرة «المتحدة».. كيف تنمي موهبة الكتابة النقدية لديك؟

الكتابة النقدية
الكتابة النقدية

عند الكتابة من المحتم أن تصطدم في مرحلة ما بنوع من النقد، هناك العديد من الأسباب لحدوث ذلك، ولكن في بعض الأحيان يكون ذلك بسبب "ناقد الكتابة الداخلي" الذي يقوض كل ما تفعله، ويقوم بمقارنة كل كتاباتك.

ينصح الكثير من الناس بإسكات الناقد الداخلي عن طريق الكتابة بأسرع ما يمكن دون القلق بشأن النتيجة النهائية، فالإفراط في التفكير هو المشكلة.

وبالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لرعاية المواهب، نستعرض كيف تنمي موهبة الكتابة لديك؟
اقرأ ما كتبته
يتجنب الكثير من الطلاب إعادة قراءة ما كتبوه، لكنه ضروري إذا كنت ترغب في تدريب ناقدك الداخلي وتحسين كتابتك، يمكن أن يساعدك أيضًا في العودة إلى كتاباتك إذا كان لديك استراحة.

ابدأ صغيرًا
من الأسهل عمومًا التدرب على نطاق ضيق بدلاً من قطعة كبيرة من الكتابة، فهذا سيقلل من الأخطاء التي من الممكن أن ترتكبها.

كن محددًا
يجب أن يكون النقد الذاتي محددًا وقابل للتنفيذ حتى يكون مفيدًا، إن قول كل هذا هراء ليس مفيدًا، ولكن إذا قلت لست متأكدًا من هذه الكلمة، أو "هذه الجملة طويلة جدًا"، أو "تكررت هذه النقطة"، فيمكنك فعل شيء حيال ذلك.

 

الحصول على ردود الفعل
إذا وجدت صعوبة في تقييم كتاباتك، احصل على تعليقات من شخص آخر في جزء صغير من الكتابة،  الشخص الذي تسأله ليس عليه أن يقرأ قدرًا كبيرًا من القراءة.

إذا كان مشرفك غير راغب في قراءة عمل قيد التنفيذ أو غير متوفر، فاسأل شخصًا آخر.

مشاكل الكتابة 
في القطع الطويلة من الكتابة من السهل أن تنسى ما كتبته بالفعل (خاصة إذا كنت تكتب بسرعة دون تفكير، أو إذا بدأت في المنتصف، قد ترغب في بعض الأحيان في الرجوع  أو تذكير القارئ بشيء قلته سابقًا، لكنك عمومًا، لذلك يجب التركيز جيدا).

خذ الوقت الكافي لتأسيس كل فكرة مهمة تعتمد عليها حجتك. ‍

عدم وجود هيكل
أكبر مشكلة يتم رؤيتها خاصة في كتابة طلاب الدكتوراه هي عدم وجود هيكل واضح، يتم تقديم الأفكار بالترتيب الذي فكر بها الكاتب، دون التفكير في تسلسل الأفكار.

هذه هي أهم مهارة يجب إتقانها، لا فائدة من صياغة جمل جميلة إذا ضاع القارئ، لذا فكر في الطريقة التي ستقودهم بها.

مبادرة المتحدة مبادرة رعاية المواهب الكتابة موهبة الكتابة الكتابة النقدية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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