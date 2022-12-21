الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سبورت: تشافي يريد استمرار بوسكيتس مع برشلونة حتى ديسمبر 2023

سرجيو بوسكيتس
سرجيو بوسكيتس

يحاول تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، إقناع سرجيو بوسكيتس، لاعب وسط الفريق بالاستمرار لستة أشهر إضافية.

واقترب بوسكيتس من الرحيل عن صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل مفاواضات انتقاله لنادي إنتر ميامي الأمريكي، ورغبة اللاعب في الرحيل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن تشافي هيرنانديز طلب من اللاعب البقاء حتى نهاية الموسم، لحين استقدام لاعب بديل له.
وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي التي تتوقع التزام اللاعب بتعاقده، لا تستبعد تقديم عرض له لمدة 6 أشهر جديدة حتى ديسمبر من 2023.

وأكدت سبورت أن بوسكيتس أبلغ إدارة النادي في وقت سابق برغبته في الرحيل، مشددة على أن العلاقة بين الطرفين جيدة.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من أن رحيل بوسكيتس سيقلل ميزانية الرواتب في الفريق، إلا أن الإدارة تمانع فكرة رحيله حتى الآن.

سرجيو بوسكيتس يلعب ضمن صفوف برشلونة منذ تصعيده من فريق لاماسيا في صيف 2008، وكان أحد الأعمدة الأساسية في الفريق التاريخي للنادي الكتالوني تحت قيادة بيب جوارديولا، رفقة الثنائي تشافي هيرنانديز، وأندريس إنييستا.

وشارك إنييستا في 696 مباراة بقميص فريق برشلونة منذ تصعيده للفريق الأول، وسجل 18 هدفًا وصنع 42 لزملائه في الفريق.

كما مثل بوسكيتس المنتخب الإسباني في 142 مباراة، سجل خلالها 2هدفين وصنع 9 لزملائه، وشارك في تتويج لا روخا ببطولة كأس العالم 2010، وكأس أمم أوروبا 2012.

وشارك بوسكيتس مع المنتخب الإسباني في بطولة كأس العالم، قطر 2022، والتي ودعها من دور الـ16 بالهزيمة أمام منتخب المغرب بركلات الترجيح، وأعلن بوسكيتس اعتزاله اللعب دوليًا منذ أيام في أعقاب الخروج من مونديال قطر.

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