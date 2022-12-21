منى عبدالغنى تكشف موقف أسرتها من دخولها مجال الفن

كشفت الفنانة منى عبدالغني، عن رد فعل أسرتها معها في بداية حياتها الفنية وموقفهم من دراستها الموسيقى والسفر للخارج لتقديم حفلات فنية.

وقالت خلال حلقة برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، إنها عندما طلبت من أهلها الالتحاق بمعهد الموسيقى وافقوا وكذلك فرقة عمار الشريعي، أما عند السفر للخارج فاعترضوا ولهذا السبب تركت الفرقة في عز نجاحها.

وأشارت إلى أن والدها وشقيقها كانا يرافقانها بفرقة عمار الشريعي، حتى بعد أن أصبحت معيدة ودكتورة في الأكاديمية، مؤكدة أن أهلها أخذوا وقتًا حتى يؤمنوا بموهبتها الفنية وكانوا يريدونها أن تغني لهم في المنزل.

وأوضحت أن نظرة الأهالي لأطفالهم الآن تختلف ففي برامج المسابقات مثل برنامج "ذا فويس"، نجد الأهالي يساندون أطفالهم، مؤكدة أنه يجب أن يصدق الأهالي أطفالهم ويقفون إلى جانبهم.