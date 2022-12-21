زعيم الديمقراطيين: آمل ألا يتأثر الكونجرس الأمريكي بصداقة «ترامب» و«بوتين»

علق زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، اليوم الأربعاء، على الخطاب المرتقب لرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في الكونجرس الأمريكى.

وأعرب زعيم الديمقراطييين عن أمله بأن يحضر جميع الجمهوريين في مجلس النواب خطاب زيلينسكي.

وقال “شومر” فى تصريحات له: "آمل ألا تؤثر صداقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على آرائهم"، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.

وأشار “شومر” إلى أن هذا ليس الوقت المناسب للتوقف عن دعم أوكرانيا، معتبرًا أن تمرير الحزمة الشاملة يرسل لأوكرانيا رسالة مفادها أن الولايات المتحدة تقف وراءها وزيلينسكي.

ويستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، في البيت الأبيض نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي لم يغادر بلاده منذ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانا في 24 فبراير، قبل أن يلقي كلمة أمام الكونجرس الأمريكي.

وأعلنت الناطقة الرئاسية الأمريكية كارين جان بيار، في بيان لها، أن هذه الزيارة تؤكد أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا طالما اقتضت الضرورة.

زيلينسكى يغادر كييف متوجها إلى الولايات المتحدة ويلتقي بايدن

وغادر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الأربعاء، كييف، متوجها إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية.

وقال زيلينسكي، في تغريدة عبر صفحته الشخصية عبر موقع “تويتر” اليوم الأربعاء: "في طريقي إلى الولايات المتحدة لتعزيز المرونة والقدرات الدفاعية لأوكرانيا.. وعلى وجه الخصوص، سنناقش أنا والرئيس الأمريكي جو بايدن التعاون بين أوكرانيا والولايات المتحدة، وسألقي أيضا خطابا في الكونجرس وسأعقد عددا من الاجتماعات الثنائية".