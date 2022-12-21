محافظ الوادي الجديد يوجه بإعداد حصر يومي لرصيد السلع الغذائية واللحوم والدواجن

وجه محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإعداد حصر يومي لرصيد السلع الغذائية واللحوم والدواجن بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، والتوسع في إنشاء منافذ للسلع الأساسية بأسعار مخفضة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة الممارسات الاحتكارية.

جاء ذلك خلال رئاسته، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع مسئولي التموين بالمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية.

وشدد على إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع والتأكد من مطابقة الخبز للوزن.

وأشار الزملوط إلى مبادرة تخصيص أماكن بالمجان بالمراكز؛ لإقامة منافذ للسلع الأساسية والخضروات بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كبار تجار الجملة حتى شهر رمضان المبارك.