الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»

قرار إسرائيل باحتجاز
قرار إسرائيل باحتجاز جثمان أبو حميد

أعرب روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان، عن تنديده بالقرار الإسرائيلي باحتجاز جثة المعتقل الفلسطيني ناصر أبو حميد، بعد يوم من وفاته، واصفًا ذلك الموقف بـ«الفاشي ويكشف عجز المجتمع الدولي وضعفه وتغاضيه عن جرائم الاحتلال».

وقال فتوح :"الاحتلال المجرم لم يكتف بارتكاب جريمة اغتيال الأسير أبو حميد، عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد، ولكنه بكل وقاحة يرفض أيضا تسليم جثمانه لأهله لوداعه ومواراته الثرى، هذا القرار الفاشي لدولة برلمانها يصادق على قوانين تؤهل مجرمين لتولي حقائب وزارية، انتهاك فاضح لأبسط القوانين والاعراف الدولية والانسانية ولكل معايير حقوق الإنسان".

إسرائيل تحتجز جثمان أبو حميد

وقرر بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، احتجاز جثمان أبو حميد، وعدم تسليمه لعائلته تماشيا مع قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت»، باحتجاز الجثامين لغرض إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين.

وعاني أبو حميد من تدهور في صحته منذ  أغسطس عام 2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره وتبين أنه مصاب بورم في الرئة، فيما رفضت السلطات الإسرائيلية مرارا طلبات فلسطينية بالإفراج عنه قبل أن يتم إعلان وفاته أمس.

وقضت المحاكم الإسرائيلي على أبو حميد بالسجن المؤبد سبع مرات، و50 عامًا، بعد اعتقاله عام 2002، فيما يقضي أربعة من أشقائه أحكاما طويلة داخل المعتقلات الإسرائيلية.

وبعد وفاته، ارتفع عدد الأسرى الذين استشهدوا داخل سجون إسرائيل إلى 233 منذ عام 1967، بحسب إحصائيات حقوقية فلسطينية.

إسرائيل الاحتلال ناصر أبو حميد وزير الجيش الإسرائيلي الأسرى جثمان أبو حميد

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

موعد امتحانات نصف العام 2023 لجميع الصفوف

وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد القرية الذكية الجديد

دفاع المتهمة بقتل والدتها فى بورسعيد: «عشيقها فض غشاء بكارتها وكانت محافظة على سمعتها»

طارق العيسوي:عشت حالة من الروحانيات مع النقشبندي في «قيثارة السماء»

محافظ أسوان: إعادة هيكلة منظومة العمل داخل الديوان العام والوحدات المحلية

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

شركات الاتصالات لتحصيل الأموال

حسين دعسة

زيلينسكى فى البيت الأبيض.. وبايدن يعلن عن منح أوكرانيا صواريخ باتريوت

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»

ترجيحات بإعلان نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.. اليوم

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل