«دوري القسم الثانى».. دكرنس وكفر الشيخ يتصدران المجموعة الثالثة

حقق الجمهورية شبين فوزا غاليا وهزم بلدية المحلة بملعبه بهدف سجله محمود مقلد في المباراة التي أدارها الحكم عاطف حسين في الأسبوع الحادي عشر للمجموعة الثالثة في دوري القسم الثاني؛ ليرتفع رصيد الجمهورية شبين إلى 16 نقطة، ويتوقف رصيد بلدية المحلة عند 18 نقطة.

وتعادل أبوقير للأسمدة مع هلال مطروح بهدف لكل منهما، في المباراة التي أدارها الحكم محمد طارق ليرتفع رصيد أبوقير للأسمدة إلى 19 نقطة ورصيد هلال مطروح إلى 12 نقطة.

تقدم أبوقير للأسمدة بهدف سجله محمود أجوجو ونجح أليو بادارا في التعادل لهلال مطروح.

وتعادل المنصورة مع نبروه بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم وليد عبد الرازق ليرتفع رصيد المنصورة الى 18 نقطة ورصيد نبروه الى 16 نقطة، وشهدت المباراة أحداثا مؤسفة بعد اشتباك جماهير الفريقين إثر مشادة بين محمد بسيوني رئيس نادي المنصورة ومحمد عزمي المدير الرياضي لنادي نبروه وتدخل محمد بسيوني وأحمد أبوضحى رئيس نادي نبروه لتهدئة الجماهير.

وعاد كفر الشيخ بثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على سبورتنج بهدف سجله محمود بصلة في الدقيقة 41 ليرتفع رصيد كفر الشيخ الى 20 نقطة؛ ليصعد لقمة المجموعة ويتوقف رصيد سبورتنج عند 14 نقطة.

وفاز دكرنس خارج أرضه على بايونيرز بهدف سجله عبدالله شلبي ليرتفع رصيد دكرنس إلى 20 نقطة ويصعد لقمة المجموعة بفارق هدف عن كفر الشيخ، ويتوقف رصيد بايونيرز عند 4 نقاط.

وحقق طنطا فوزا غاليا وهزم الأوليمبي بملعبه بهدفين نظيفين سجلهما ميدو جمال، وعبدالله أقطاى ليرتفع رصيد طنطا الى 16 نقطة ويتوقف رصيد الأوليمبي عند 11 نقطة.

وفاز بروكسي خارج أرضه على المصري بالسلوم 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم محمد عبد الحافظ ليرتفع رصيد بروكسي الى 15 نقطة، ويتوقف رصيد المصري بالسلوم عند 4 نقاط .. تقدم بروكسي بهدفين سجلهما أحمد جمعة في الدقيقة 44 من ركلة جزاء وميدو علي في الدقيقة 57 ثم سجل المصري بالسلوم هدفه الوحيد.