الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 3 طن لحوم غير صالحة و600قطعة من منتجات منتهية الصلاحية ببني سويف

حملة
حملة

قاد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، حملة لجنة المستهلك التي تضم: التموين وجهاز حماية المستهلك والعلاج الحر وغيرها من الجهات المختصة، وذات الصلة، وذلك بحضور أحمد دهشان، مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، الدكتور سامي الدهشوري الطب البيطري وبعض المختصين المعنيين.

وتمكنت الحملة من ضبط 3 طن لحوم (لحوم- دجاج- منتجات ضمن مكوناتها اللحوم) منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام بأحد المطاعم بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، بجانب ضبط 600 قطعة (بسكويت، لانشون، جبنة، وخلافه) منتهية الصلاحية.

شدد السكرتير العام المساعد على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتحرير المحاضر ومتابعة ما ستسفر عنه من عقوبة وغرامات، وذلك لردع المخالفين، وعدم تكرار مثل تلك الأفعال التي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا على تكليفات محافظ بني سويف بمواجهة تلك المخالفات، وتطبيق كافة الإجراءات القانونية ورفع تقرير عن المخالفات للأجهزة المعنية، خاصة وأن مثل هذه النوعية من المخالفات قد تؤدي لكارثة في بعض الأحيان.

يذكر أن الحملات الرقابية تواصل عملها على مستوى مراكز المحافظة كل في اختصاصه، حيث تقوم مديرية التموين بحملات صباحية ومسائية، بجانب حملات العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة، وكذا الحملات الرقابية التي تنفذها المحافظة من خلال لجنة حماية المستهلك ولجان المتابعة والتفتيش بديوان عام المحافظة.

الأسواق والمحال التجارية السكرتير العام المساعد الدكتور محمد هاني غنيم بني سويف الجديدة جهاز حماية المستهلك

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وائل لطفي

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