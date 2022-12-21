الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل فى حادث انقلاب «توك توك» ببنى سويف

انقلاب توك توك
انقلاب توك توك

لقي طفل مصرعه اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب مركبة توك توك بطريق قرية الشنطور، سمسطا غربي محافظة بني سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة توك توك بطريق الشنطور سمسطا غربي محافظة بني سويف.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف أحمد بدوي حسن 12 عامًا يقيم قرية الشنطور إلى مستشفى سمسطا المركزي، وتم إيداع جثته داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين سمسطا دائرة المحافظة، نتجت عنه إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

مصرع محافظة بني سويف مركبة توك توك حادث انقلاب غرفة عمليات شرطة النجدة

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وائل لطفي

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