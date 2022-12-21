الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيس «الأسقفية» يترأس قداسًا بسجن القناطر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلوات القداس الإلهي في سجن القناطر الخيرية بمناسبة عيد الميلاد المجيد إذ تقام هذه الزيارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وذلك بحضور مجموعة من قساوسة وخدام الكنيسة للاشتراك فى الصلاة مع المساجين.

وذكرت الكنيسة اليوم في بيان لها: صلى اليوم المطران سامي قداسين لسجن النساء والرجال داخل مجمع سجون القناطر الخيرية بمشاركة عدد من المسجونين الأجانب والمصريين، كما قدم لهم الهدايا بمناسبة العيد.  

تقدم الكنيسة هذه الخدمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية التى تتولى إصدار تصاريح الزيارات والسماح للسجناء بالصلاة الجماعية وإقامة الشعائر الدينية التى يقدمها القس يشوع بخيت راعى خدمة السجون شهريا  إذ تساعد الخدمة فى تلبية الاحتياجات الجسدية من خلال  تقديم مواد غذائية وملابس وتسديد الاحتياجات الروحية من خلال العظة الشهرية، إذ بدأت خدمة السجون فى الكنيسة الأسقفية منذ أكثر من عشرين عاماً وتُقدم الخدمة للرجال والنساء الأجانب نظراً لعدم وجود من يعولهم من الأهل والأصدقاء فى مصر.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الميلاد المجيد وذلك لمدة 43 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2023. 

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 43 يومًا، وينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعه السرياني البطريرك الـ62. 

يأتي ذلك تذكارًا للأيام الثلاثة التى صامها الأقباط لله فى أمر جبل المقطم، فى القرن العاشر الميلادى، والتى انتهت بنقل الجبل، فحفظ الأقباط هذا التذكار شهادة للتاريخ، ويعد صوم الميلاد المجيد صومًا من أصوام الدرجة الثانية، والذي يسمح فيه بأكل السمك، ما عدا يومي الأربعاء والجمعة. 
 

الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية صلوات القداس الإلهي سجن القناطر قداسين لسجن النساء والرجال مجمع سجون القناطر الخيرية

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