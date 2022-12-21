الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندوات توعوية بقرى «حياة كريمة» وختام تدريب المهارات الأساسية بالمنيا

ندوات توعوية للمجلس
ندوات توعوية للمجلس القومي للمرأة

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الجهود والأنشطة والفعاليات والمبادرات التي أطلقها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في العديد من المجالات التي استهدفت تقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها.

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من جهتها، أشارت الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المجلس بالمنيا، أنه اختتمت أمس الثلاثاء، بمقر الفرع دورة تدريب المدربين حول (المهارات الأساسية للمواطنة الرقمية والحماية على الانترنت)، والتي عقدت على مدار 3 أيام في الفترة من 18 وحتى 20 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، وفي إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة المنيا.

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وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أن الدورات استهدفت عددا من المتدربات والمتدربين لتنمية المهارات الرقمية لدى الأفراد وتمكينهم من الوصول للمعلومات بطريقة آمنة وفعالة لمواكبة عملية التحول الرقمي.

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وفى سياق متصل، عقد مكتب الشكاوى بالمجلس ندوات توعوية حول (الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازية )  في إطار المبادرة الرئاسية  " حياة كريمة " في مركز العدوة أقصى شمال غربي محافظة المنيا بقرى ( بأن العلم - كفر المغربي - القايات)، وذلك ضمن برنامج تنمية الأسرة بالتعاون مع الأزهر الشريف وبنك الكساء المصري، كما تم التعريف بدور مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة وما يقدمه من خدمات والإعلان عن كيفية التواصل من خلال الخط المختصر لمكتب الشكاوى 15115.

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فرع المجلس القومي بالمنيا ندوات توعوية حول الأرشاد الأسري ختام تدريب المدربين المهارات الأساسية للمواطنة الرقمية قري حياة كريمة بالمنيا الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة

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وائل لطفي

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