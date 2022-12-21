الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 20 مليون جنيه

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، الأمن العام، الأمن المركزي، ومديرية أمن مطروح والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة حملة أمنية مكبرة استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة.

وأمكن ضبط شخصين، مقيمين بدائرة قسم شرطة الضبعة، حال تواجدهما وبحوزتهما 1490 طربة لمخدر الحشيش وزنت 203 كيلو جرامات، 66 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول"، 3 بنادق آلية و 6 خزائن وعدد من الطلقات النارية لذات العيار،سيارتين، مبلغ مالى، 4 هواتف محمولة.

كما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة النجيلة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جراما، مبلغ مالي، هاتف محمول.



وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بعشرون مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.