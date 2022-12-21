الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات للمتهم بحيازة هيروين في الشرقية

هيروين
هيروين

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه؛ لإدانته بحيازة مواد المخدرة بقصد الاتجار، وحيازته فرد خرطوش.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدى قنديل وباسم يسرى جاويش وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 8402 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة بلبيس، المقيدة برقم 2481 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، لليوم التاسع من شهر أغسطس الماضى، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمود. ع"، محبوسًا إلى المحاكمة الجنائية فى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة جوهر الهيروين المخدر وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقة لذات العيار.

محكمة جنايات الزقازيق السجن المشدد عاطل فرد خرطوش مواد المخدرة الاتجار المحاكمة الجنائية

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