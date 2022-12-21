الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

هيئة الكتاب تصدر «الأعمال الشعرية» لـ محمد حسني توفيق

«الأعمال الشعرية»
«الأعمال الشعرية» لـ محمد حسني توفيق

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، كتاب «الأعمال الشعرية» للشاعر محمد حسني توفيق.

محمد حسني توفيق، شاعر من أهم شعراء العامية المصرية، حصل على جائزة قصيدة العامية عن هيئة قصور الثقافة مرتين في عامي ١٩٩٠م و ١٩٩٧م، وحصل على جائزة ديوان شعر العامية عن مسابقة كتاب الجمهورية الكبرى عام ٢٠١٠م، وجائزة الدولة التشجيعية في الآداب عن ديوان "الحلم لما ابتدى يحبي" عام ٢۰۱٢م.


إبداعه يشير لشخصيته، فهو يكتب ذاته التي ترى الأشياء من منظور مختلف لذا تحظى كتاباته بالتميز وخصوصية التجربة، صدر له عدة دواوين شعرية: هي "ليل القاهرة" عن سلسلة إبداعات  الهيئة العامة لقصور الثقافة ۱۹۹۷م ، و"المغني" عن سلسلة إشراقات الهيئة المصرية العامة للكتاب ٢٠٠١م، و"الحلم لما ابتدى يحبي" دار إبداع للنشر والتوزيع ٢٠١٠م، و"واد مجنون" الهيئة المصرية العامة للكتاب ٢٠١٢.

كما نُشر له العديد من القصائد في الدوريات المصرية والعربية، وكتب للمسرح أشعار مسرحيات "كش حصان" للأطفال عن الهيئة العامة لقصور الثقافة ۱۹۹۹م، و"رحلة كمبيوتر" للأطفال عن الهيئة العامة لقصور الثقافة ٢٠٠٠م، و"حفل الأرقام في سبوع صفر" للأطفال عن البيت الفني للمسرح ٢٠٠٢ م، و"سر كتاب المدينة للأطفال" عن البيت الفني للمسرح ٢٠٠٤م، "أسعد سعيد في العالم للأطفال" عن البيت الفني للمسرح ٢٠٠٧م، و"طموح جارية" للأطفال عن البيت الفني للمسرح ٢٠١٢م،كما شارك في العديد من المؤتمرات الشعرية.

وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب، قد أصدرت خلال شهر نوفمبر الماضي، 54 عنوانًا، في كافة السلاسل التي تصدرها الهيئة، ضمن استعداداتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الجديدة المقرر إقامتها يناير المقبل، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

هيئة الكتاب إصدارات هيئة الكتاب الاعمال الشعرية محمد حسني توفيق الدكتور أحمد بهي الدين العساسي قصيدة كتاب

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