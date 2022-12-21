الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء رصف 17 شارعا وطريقا بـ52 مليونا و600 ألف جنيه في كفر الشيخ

رصف الطرق
رصف الطرق

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالي الحالي 2022/2023، بـ17 شارعا وطريقا بنطاق مركز ومدينة بيلا، باعتمادات مالية بلغت 52 مليونا و600 ألف جنيه، طبقاً للخطة الشاملة الموضوعة للرصف وتحسين حالة الطرق، بالتنسيق بين مجلس المدينة ومديرية الطرق بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات في القطاعات الخدمية المختلفة.

وأوضح رئيس المدينة، أن الخطة الاستثمارية لهذا العام استهدفت رصف 12 شارع بنطاق المدينة بتكلفة إجمالية بنحو 21 مليون جنيه، وهم (شارع السويس - شارع الثورة 2 - شارع مصنع الكراسي وخلف المستشفي الجديدة - شارع مستشفي الحميات حتي بوابة المستشفي - شارع طنطا خلف المحكمة الرابط بين شارعي الجمهورية وبورسعيد - شارع التأمين الصحي - شارع مسجد البيلي الشرقاوي- شارع الكابتن - شارع بنزينة محجوب - شارع شجرة الدر - استكمال رصف شارع 23 يوليو - استكمال رصف شارع 26 يوليو).

وأضاف رئيس مدينة بيلا، أن الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بمركز بيلا تضم تنفيذ أعمال رصف 5 طرق بنطاق مركز بيلا باعتماد قدره 31 مليون و600 ألف جنيه وهم (استكمال رصف طريق «كفر العجمي - بيلا» - استكمال رصف طريق «بيلا - حاذق- أبو بدوي» - رصف طريق «أبو بدوي - عزبة نيل» - رصف وتكاسي لبعض القطاعات لطريق الربعمائة بقرية روس الفرخ - استكمال رصف وتكاسي لطريق «سريوة - الشطوط»).

وأكد أن مجلس مدينة بيلا بالتنسيق مع مديرية الطرق يعملان بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق المركز والمدينة وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع، تنفيذاً لتوجيهات محافظ كفر الشيخ.

بيلا رصف كفر الشيخ جمال ساطور شوارع

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