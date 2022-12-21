الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعي

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أسامة محمد دياب مدير الإدارة الثالثة من محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعي بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.  

فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة الخطوط الجوية الإماراتية اشتبه أحمد جمال مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكبة مصرية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لقصر مده سفر الراكبة وارتباكها الشديد.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد زغلول مأمور الفحص وفرج حمدي محمد رئيس القسم فتلاحظ وجود كثافات متماثلة داخل حقائب الراكبة.

وبالعرض على تامر عادل مدير إدارة الحركة قرر تكليف عبدالحليم محمد عبد المحسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 48 كيلو جرام من الشعر الطبيعي داخل حقائبها .

قرر د . أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 168 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات  الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك  محمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك  سلمى سالم سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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مطار القاهرة جمارك مطار القاهرة الشعر الطبيعي الحجر الصحي تهريب كمية من الشعر الطبيعي الخطوط الجوية الإماراتية

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وائل لطفي

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