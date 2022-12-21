الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد للمتهم بقتل صاحب ورشة ألوميتال بالشرقية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة المتهم بقتل صاحب ورشة ألوميتال، بمدينة بلبيس إثر مشاجرة بينهما، بالسجن المؤبد وألزمته بتأدية 50 ألف جنيه للمدعي المدني.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.

وتعود أحداث القضية رقم 10144 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة بلبيس، المقيدة برقم 2357 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق ليوم 8 من شهر يوليو الماضى، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطار من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزي بوصول، "مصطفى. م"، 37 عامًا، صاحب ورشة الوميتال مقيم بندر بلبيس، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر من الجهة اليسرى، أودت بحياته.

وتبيّن من نص التحقيقات وأقوال "محمود م. م." 32 عامًا شقيق المجني عليه، قيام "يوسف ح. ش." 20 عامًا عاطل، إثر وجود خلافات سابقة بينه وبين شقيقه، توجه على إثرها إلى محل عمل شقيقه ورشته الخاصة ونشبت بينهما مشاجرة أنهى خلالها المتهم حياة شقيقه الأكبر بتسديد طعنة نافذة له من الجهة اليسرى بالصدر أودت بحياته في الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بلبيس من ضبط المتهم، وتوصلت تحريات النقيب أحمد قنديل، معاون مباحث قسم شرطة بلبيس، برئاسة الرائد إبراهيم عبدالغني، رئيس مباحث القسم، إلى صحة الواقعة وقيام المتهم بقتل المجنى عليه إثر خلافات سابقة بينهما.

وتم القبض عليه وعلى السلاح المستخدم فى الواقعة، والتحفظ عليه وإحالته للنيابة العامة التى أحالته محبوسًا إلى المحاكمة الجنائية.

أحداث القضية مشاجرة مدينة بلبيس صاحب ورشة ألوميتال الشرقية محكمة جنايات الزقازيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

«هزار ومخدرات».. لماذا قتلت «نورهان» أمها بوحشية؟

العثور على جثة شاب «مذبوحاً» داخل سيارة في التجمع

يطعن ابن عمه لـ«تخزين الرمال» في أطفيح

«الوقائع المصرية» تنشر قرار الجيزة بشأن تقسيم إدارة 6 أكتوبر

البورصة تفحص مستندات تعديل اسم وغرض شركة بورسعيد للتنمية

تحذير جديد من «الصحة» قبل احتفالات رأس السنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

شركات الاتصالات لتحصيل الأموال

حسين دعسة

زيلينسكي في البيت الأبيض.. وبايدن يعلن عن منح أوكرانيا صواريخ باتريوت

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية