المؤبد للمتهم بقتل صاحب ورشة ألوميتال بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة المتهم بقتل صاحب ورشة ألوميتال، بمدينة بلبيس إثر مشاجرة بينهما، بالسجن المؤبد وألزمته بتأدية 50 ألف جنيه للمدعي المدني.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.

وتعود أحداث القضية رقم 10144 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة بلبيس، المقيدة برقم 2357 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق ليوم 8 من شهر يوليو الماضى، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطار من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزي بوصول، "مصطفى. م"، 37 عامًا، صاحب ورشة الوميتال مقيم بندر بلبيس، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر من الجهة اليسرى، أودت بحياته.

وتبيّن من نص التحقيقات وأقوال "محمود م. م." 32 عامًا شقيق المجني عليه، قيام "يوسف ح. ش." 20 عامًا عاطل، إثر وجود خلافات سابقة بينه وبين شقيقه، توجه على إثرها إلى محل عمل شقيقه ورشته الخاصة ونشبت بينهما مشاجرة أنهى خلالها المتهم حياة شقيقه الأكبر بتسديد طعنة نافذة له من الجهة اليسرى بالصدر أودت بحياته في الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بلبيس من ضبط المتهم، وتوصلت تحريات النقيب أحمد قنديل، معاون مباحث قسم شرطة بلبيس، برئاسة الرائد إبراهيم عبدالغني، رئيس مباحث القسم، إلى صحة الواقعة وقيام المتهم بقتل المجنى عليه إثر خلافات سابقة بينهما.

وتم القبض عليه وعلى السلاح المستخدم فى الواقعة، والتحفظ عليه وإحالته للنيابة العامة التى أحالته محبوسًا إلى المحاكمة الجنائية.