الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«حياة كريمة» تتابع إنشاء مركز طب الأسرة بجرجا في سوهاج.. والأهالي يعبرون عن فرحتهم

حياة كريمة
حياة كريمة

تحرص مبادرة حياة كريمة الرئاسية على المتابعة المستمرة لكافة الأعمال التي تقوم بها في مختلف المحافظات والقرى، كما تسعى للمتابعة الدورية لمعرفة مدى إنجاز المشروعات وإن كانت مطابقة للمواصفات والمعايير ومتابعة المتطوعين وجهودهم لإنجاز تلك المشروعات.

ومن ضمن أعمال متابعة مبادرة حياة كريمة الرئاسية، متابعة مشروع إنشاء مركز طب الأسرة بالبربا مركز جرجا في محافظة سوهاج، والتي تهدف لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين على مساحه كبيرة وفقا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، و صلت نسبة التنفيذ الفعلية للمشروع تقريبا ١٠٠٪، وتم البدء الفعلي في العمل.

وأشاد العديد من أهالي مركز جرجا بأعمال مبادرة حياة كريمة الرئاسية خاصة مركز طب الأسرة بالبربا والذي أعاد بالعديد من المنافع على الأهالي وذويهم.

ويقول محمد علي، أحد أهالي المركز، إن مبادرة حياة كريمة الرئاسية منذ أن وصلت محافظة سوهاج وهي حولت كافة القرى لقطعة من الجنة طورت كافة المرافق واهتمت بجميع المنشآت الموجودة فيها من أجل خدمة الأهالي.

وأضاف مدكور، أحد أهالي المركز، أن مركز طب الأسرة بالبربا يعمل على تقديم خدمات الرعاية الأساسية للمواطنين، حيث أنه يضم عيادات طب الأسرة والأطفال وأمراض النساء والسونار والأسنان وتنظيم الأسرة ومتابعة الحمل وغرفة طوارئ، ومعمل الدم، ومعمل الطفيليات، وصيدلية، ومكتب صحة وعدد من العيادات المتخصصة للمواطنين بقرية البربا والقرى المجاورة.

أضاف أحد أهالي القرية، أن مشروع إنشاء مركز طب الأسرة بالبربا مركز جرجا بمحافظة سوهاج، يهدف إلى تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، وفقا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، ونسبة التنفيذ الفعلية للمشروع بلغت 100%، وبدأ العمل فيه بالفعل، وتقدم بالشكر والامتنان لكافة القائمين على مبادرة حياة كريمة الرئاسية وما يقدموه لخدمة القرى في مختلف محافظات مصر.

التأمين الصحي الشامل بلغت بمركز مبادرة حياة كريمة لتأمين الصحي الشامل

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