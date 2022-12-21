الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مستشار الرئيس: قناة السويس خط أحمر ولن نفرط فى رملة منها

الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش

تحدث الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس لمشروعات محور  قناة السويس، عن أهمية القناة باعتبارها العمود الفقري لـ الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وطنى، ولن يتم التفريط فى رملة من قناة السويس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن العائدات ضعف العائدات فى 2015، وأن قناة السويس مرفق يعمل كـ الساعة.

ولفت إلى أن قناة السويس لا يعمل بها أى أجنبي، وقناة السويس خط أحمر، وعلى الجميع أن يعلم أن قناة السويس هى سند الاقتصاد المصري و الشعب المصري.

وأشار إلى أن الرئيس يقوم بعمليات تطوير بشكل مستمر، أن الدخل بقناة السويس مرتفع، و أن الدولة حريصة على تقديم الأفضل للمواطنين.

وكشف أن القناة يمر بها أكثر 22 ألف سفينة فى العام، وأنه يمكن مضاعفة أرباح قناة السويس بتقديم الخدمات البحرية للسفن، موضحًا أن الخدمات البحرية من الممكن أن ترتفع و سينتج عنها زيادة فى العملة الصعبة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

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