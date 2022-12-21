الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإجازات الرسمية 2023.. المناسبات الرسمية للقطاع العام والخاص 2023 في مصر

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية عام 2023

تمثل الإجازات الرسمية 2023 في مصر مناسبات مهمة لدى المصريين يحرصون على الاحتفال بها، وتكون إجازات رسمية في الدولة، مما يوفر لهم مساحة للراحة والاستجمام خلال العام، حيث تشمل الإجازات الرسمية 2023 على مناسبات رسمية للقطاع العام والخاص في الدولة، بالإضافة إلى الإجازات والأعياد الدينية والقبطية، حسب التقويم الميلادي والهجري.

الإجازات الرسمية 2023

وفي السطور الآتية تستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن الإجازات الرسمية 2023 حيث وصلت لـ 114 يوم إجازة في العام الجديد للقطاع العام والخاص.

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الإجازات الرسمية 2023.. المناسبات الرسمية للقطاع العام والخاص 2023

تشمل أجندة العام الجديد 2023 على الإجازات الرسمية 2023 سواء للقطاع العام أو الخاص في الدولة، بالإضافة إلى الإجازات والأعياد الدينية والقبطية، حسب التقويم الميلادي والهجري.

 

موعد وأيام الإجازات الرسمية 2023 للقطاع العام والخاص

تمنح الدولة إجازات رسمية أسبوعيا، ألا وهي «الجمعة والسبت» على مدار السنة 2023، بالإضافة إلى إجازات في كل شهر من شهور السنة، وتكون على حسب المناسبة الرسمية للدولة.

 

الإجازات الرسمية 2023 للقطاعي العام والخاص 

 

مع اقتراب نهاية العام الحالي 2022، يبحث عدد كبير من المواطنين عن أيام الإجازات الرسمية في السنة الجديدة 2023، لاسيما وأنه يتبقى 27 يوما فقط على بداية العام الجديد، وهي كما يلي:

إجازة عيد الشرطة.. يوم الأربعاء 25 يناير 2023.

إجازة عيد شم النسيم.. يوم الإثنين 17 أبريل 2023.

إجازة عيد تحرير سيناء.. يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023.

إجازة عيد العمال.. يوم الإثنين 1 مايو 2023.

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.. يوم الجمعة 30 يونيو 2023.

إجازة عيد الثورة.. يوم الأحد 23 يوليو 2023.

إجازة ذكرى حرب أكتوبر 1973.. يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.

 

مواعيد الإجازات الدينية في السنة الجديدة 2023

يوجد إجازات رسمية دينية خلال عام 2023 للقطاع العام والخاص، وتكون وفقا التقويم الهجري للمسلمين من بينها.

إجازة عيد الفطر 2023، تبدأ من يوم الجمعة 21 أبريل حتى الأحد 23 أبريل.. الإجازات الدينية في شهر أبريل.

إجازة عيد الأضحى 2023، تبدأ من يوم الثلاثاء 27 يونيو حتى الجمعة 29 يونيو.. بالإضافة إلى إجازة يوم وقفة عرفات.

إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

الإجازات الدينية في السنة الجديدة 2023 للأقباط

عيد الميلاد القبطي.. يوم السبت 7 يناير 2023.

عيد الفصح القبطي.. يوم الأحد 16 أبريل 2023.

تواريخ الإجازات الرسمية لعام 2023 للقطاع العام والخاص 

إجازة عيد الميلاد المجيد.. يوم السبت الموافق 7 يناير 2023

إجازة عيد الشرطة.. يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023.

إجازة عيد تحرير طابا.. يوم الأحد الموافق 19 مارس 2023

إجازة عيد شم النسيم.. يوم الإثنين الموافق 17 أبريل 2023.

إجازة عيد الفطر المبارك.. يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023

إجازة عيد تحرير سيناء.. يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023.

إجازة عيد العمال.. يوم الإثنين الموافق 1 مايو 2023.

إجازة وقفة عيد الأضحى المبارك.. يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023.

إجازة عيد الأضحى المبارك.. يوم الأربعاء 10 الموافق 28 يونيو 2023

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.. يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023.

إجازة رأس السنة الهجرية.. يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023.

إجازة عيد الثورة.. يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023.

إجازة المولد النبوى الشريف.. يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر2023.

إجازة ذكرى حرب أكتوبر 1973.. يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023.

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