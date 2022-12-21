الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 539 طن أعلاف قبل بيعها بأزيد من أسعارها المقررة في المحافظات

أعلاف
أعلاف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن  5  قضايا بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (539 طنا)، ضبط (5) قضايا غش "غير صالح للاستخدام" أعلاف بمضبوطات بلغت (30,400 طن).

 

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إحكام الرقابة علي الأسواق أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة جهود أجهزة وزارة الداخلية ضبط الجرائم التموينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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