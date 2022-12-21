ضبط 539 طن أعلاف قبل بيعها بأزيد من أسعارها المقررة في المحافظات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن 5 قضايا بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (539 طنا)، ضبط (5) قضايا غش "غير صالح للاستخدام" أعلاف بمضبوطات بلغت (30,400 طن).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.