غدًا.. محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته فى الهرم

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، غدًا الأربعاء، محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته والشروع في قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم.

وكانت قد أحالت النيابة العامة بأكتوبر أوراق القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 2281 لسنة 2020 کلي السادس من أكتوبر للمحاكمة أمام الجنايات.

وجاء في أمر إحالة المتهم إلى الجنايات أنه عقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أن المتهم السن 27 عامًا – عاطل – ومقيم بمنطقة الأهرام محافظة الجيزة، لأنه في 2020/11/17 بدائرة قسم الهرم قتل شقيقه المجني عليه - من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ نشبت بينهما مشادة، فاستشاط لها غضبًا، وسولت له نفسه قتل أخيه، ولم تردعه رابطة الدم، فدلف غرفته وواجهه بسلاحي جريمته "سكينين" مسدد إليه طعنات بمواضع قاتلة من جسده "الصدر، والبطن" إزهاقًا لروحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته؛ وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدًا من هى أنه وفى ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجني عليها - بغير سبق إصرار ولا ترصد، إذ هبت لنجدة ولدها من تعدى المتهم عليه -موضوع الاتهام آنف البيان-، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات قاسيات من سلاحيه الأبيضين بمواضع قاتلة من جسدها "العنق والصدر والظهر" لإزهاق روحها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.