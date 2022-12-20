الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته فى الهرم

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، غدًا الأربعاء، محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته والشروع في قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم.

وكانت قد أحالت النيابة العامة بأكتوبر أوراق القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 2281  لسنة 2020  کلي السادس من أكتوبر للمحاكمة أمام الجنايات.

وجاء في أمر إحالة المتهم إلى الجنايات أنه عقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أن المتهم السن 27 عامًا – عاطل – ومقيم بمنطقة الأهرام محافظة الجيزة، لأنه في 2020/11/17 بدائرة قسم الهرم قتل شقيقه المجني عليه - من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ نشبت بينهما مشادة، فاستشاط لها غضبًا، وسولت له نفسه قتل أخيه، ولم تردعه رابطة الدم، فدلف غرفته وواجهه بسلاحي جريمته "سكينين" مسدد إليه طعنات بمواضع قاتلة من جسده "الصدر، والبطن" إزهاقًا لروحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته؛ وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدًا من هى أنه وفى ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجني عليها - بغير سبق إصرار ولا ترصد، إذ هبت لنجدة ولدها من تعدى المتهم عليه -موضوع الاتهام آنف البيان-، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات قاسيات من سلاحيه الأبيضين بمواضع قاتلة من جسدها "العنق والصدر والظهر" لإزهاق روحها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.

الشروع في قتل المتهم بقتل شقيقه النيابة العامة بأكتوبر جنايات الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

«قيمة اقتصادية».. كيف يمكن أن نحقق الأرباح من المتاحف؟

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

جدول ترتيب الدوري المصري في الجولة 8

الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة فى مؤتمر بغداد

محمد الباز يطالب بتغيير حكومة مدبولى: «آن لها أن تستريح»

أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

د. القس صفوت البياضى

رسالة مهمة للباحثين عن السعادة‎‎

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية