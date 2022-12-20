الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس أولى وأعلى ثوابًا من الحج والعمرة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تفاصيل توزيع مليون شنطة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية قبل قدوم شهر رمضان، وكمية من اللحوم، أيضًا بجميع المحافظات.

توزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وافق على توفير شنط رمضان والتي تضم مليون شنطة سلع غذائية؛ يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. 

وأضاف أن توزيع هذه السلع سيتم قبل بدء شهر رمضان بـ3 أيام، لافتًا إلى أن الشنطة الغذائية سيرافقها توزيع كمية من اللحوم، مشيدًا بالشعب المصري لكرمه وتضامنه مع بعضه البعض؛ حيث إن الجميع بما فيه الجمعيات الأهلية، يتضامن من أجل التكافل. 

وأوضح أن سد حاجات الجائع، وقضاء حوائج الناس، في أوقات الشدة، أولى وأعلى ثوابًا من الحج والعمرة، مطالبًا التُجار بالرأفة بالمواطنين من خلال تقليل هامش الربح لدعم الفقراء والمساكين؛ وهو بذلك له أجر عند الله عز وجل؛ أما التاجر المحتكر فإنه ملعون لأنه يجمع المال على حساب الوطن والفقراء.

وأكد أن الله قادر على تقليب أحوال الناس؛ وجميع المواطنين في مركب واحد؛ وعدم استغلال الأزمات يُنجي الجميع، مؤكدًا أن الله (عز وجل) سيجعل بعد عُسر يُسرًا؛ ولا ينبغي أن ييأس أحد من رحمة الله؛ لأنه قادر ما بين عشية أو ضحاها على تغيير الأحوال.

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