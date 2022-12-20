الكهرباء: إجمالي قدرات الطاقات المتجددة تبلغ 10,008 جيجاوات

كشفت نتائج الجمعية العمومية للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن أعمال الشركة خلال العام المالي 2021 / 2022 ومنها أن إجمالى قدرات الطاقات المتجددة القائمة والجارى إنهاء التفاوض عليها حوالى 10,008 جيجاوات وهو ما يمثل حوالى 29,6% من الحمل الأقصى لعام 2021 /2022 والبالغ نحو 33800 ميجاوات.

وشهد العام المالي التعاقد على انشاء مركز للتحكم ومراقبة أداء محطات الطاقة الشمسية ببنبان على مساحة (400 متر مربع) داخل حدود محطة محولات بنبان 3 تمويلاً من خلال مستثمري بنبان ، وتم الانتهاء من تشغيل المشروع وافتتحه رئيس الجمهورية بتاريخ 27/12/2021.

وحول انشاء وتحديث مراكز التحكم: يتم إنشاء تحكم قومي جديد بالعاصمة الإدارية وتم فى ديسمبر 2020 توقيع العقد مع تحالف سيمنس المانيا وسيمنس مصر وحسن علام بإجمالى تكلفة بلغت حوالى 850 مليون جنيه وبمدة تنفيذ 24 شهر من تاريخ التعاقد.

كما يجرى حالياً إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إنشاء وتحديث عدد (4) تحكمات إقليمية بالمنطقة الشمالية ( تحكم القاهرة – تحكم القناة – تحكم الإسكندرية – تحكم الدلتا )، تخدم جميعها حوالى 490 محطة محولات، هذا وتم نهو اعمال إنشاء وتحديث وتشغيل التحكمات الخاصة بالمنطقة الجنوبية وعددهم (2).

ومن أهم الدراسات التى تقوم بها الشركة فى مجال تحسين الأداء:

تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإعداد الخطط الاستراتيجية قصيرة - متوسطة - طويلة المدى لتطوير الشبكة الموحدة على مختلف الجهود ( 500 ، 220 ، 66 ك. ف ) ، وجاري إعداد الدراسات الفنية اللازمة لربط وتفريغ قدرات التوليد المدرجة بخطة الشركة القابضة لكهرباء مصر ،

وإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء وربط محطات المحولات الجديدة المملوكة للشركة والغير، مع مراجعة التقارير والدراسات الفنية الخاصة بمشروعات الربط الإقليمي مع دول الجوار بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية.

هذا بالإضافة إلى دراسة تأثير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية بالتعاون مع المكاتب الإستشارية العالمية ويتم ذلك بإستخدام أحدث برامج تحليل نظم الشبكات العالمية من الناحية الاستاتيكية والديناميكية .

مع دراسة ربط محطة توليد الضبعة النووية بالشبكة الكهربائية الموحدة ، واعداد دراسة التشغيل الاقتصادى الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتفاقاً مع دورها فى قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة وذلك لتحقيق أعلى معايير الأمان فى التشغيل مع تقليل تكلفة التشغيل إلى الحد الأدنى (تكاليف الوقود، تكاليف التشغيل والصيانة لوحدات الإنتاج...).

وإعداد آلية لتحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك لزيادة وتحسين اعتمادية الشبكة ورفع كفاءتها، وكذلك الاستغلال الامثل للعاملين ورفع كفاءتهم، ففيما يخص تحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية ، تم توفير أجهزة حديثة للتصوير الحرارى للموصلات ووصلاتها، واستخدام اطباق عازلات مطاطية فى المناطق التى يصعب تنظيفها وصيانتها أو المناطق شديدة التلوث طبقاً لخريطة التلوث.

مع التوسع فى استخدام الغسيل الميكانيكى تحت الجهد ، والتخطيط الجيد لعمليات النظافة والصيانة مع مراجعة وتحديث إجراءات العمل سواء للنظافة أو الصيانة.

بالاضافة إلى تحديث خرائط التلوث ومتابعة مصادر التلوث الجديدة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من تأثيره على مهمات الشبكة.

وقيام العاملين بقطاع الجودة بمراجعة أعمال الصيانة الدورية لتلافى أسباب تأخير تنفيذ هذه البرامج مع التأكيد على جودة إنجاز برامج الصيانة والعمل على تحديث البرامج بما يتفق مع ظروف تشغيل الشبكة.

وتم الإعتماد على الغسيل الميكانيكى للخطوط ذات الجهد الفائق للحفاظ على نظافتها وتقليل فترات الانقطاعات التى قد تسبب عدم الاستقرار فى تشغيل الشبكة القومية مع الاستفادة بأحدث أجهزة الإختبارات و لتصوير الحرارى ( النقاط الساخنة - الموصلات المقطوعة - الملحقات المكسورة.

وحول الربط الكهربائي مع دول الجوار تحرص الشركة المصرية لنقل الكهرباء على تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة بين الأردن وليبيا والسودان وكذلك مشروعات الربط المزمع تنفيذها مع كل من المملكة العربية السعودية، وقبرص،وهيئة الربط الخليجي، وقبرص واليونان.