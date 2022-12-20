الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مستشار تحول رقمى يكشف لـ«القاهرة الإخبارية» كيفية التعامل مع التضليل الإعلامى

التحول الرقمي
التحول الرقمي

قال أشرف صلاح الدين، مستشار التحول الرقمي، إن الإعلام الجديد بكل ما يحمله من وسائل السوشيال ميديا أصبح وسيلة سهلة جدًا لنشر أي محتوى بدون التوثق منه، مما سهل التضليل الإعلامي.

 

وأضاف صلاح الدين، خلال برنامج "مطروح للنقاش" تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الشائعات تكثر في الإجازات والمواسم وقبل الأعياد ودور الإعلام تحديد الأخبار الموجودة، والتأكد من مصادرها الرسمية، بينما يمكن للشخص العادي التأكد من خلال الدخول للمواقع الرسمية للجهة المنسوبة لها الخبر، وإذا كان غير موجود يعني أنه خبر زائف.

 

وأردف: "للأسف كثيرون يشاركون المعلومات بدون تحري الدقة، ومجلس الوزراء يصدر نفيًا للأخبار الكاذبة، هي خطوة رائعة نتمنى استمرارها وأن تكون بصفة يومية وليست أسبوعية". 

مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف هدف واشنطن من إنشاء خلية مكافحة التضليل الإعلامي

 

رضوى عبداللطيف لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر سبقت أمريكا فى مكافحة التضليل الإعلامى

 

 

رضوى عبداللطيف لـ«القاهرة الإخبارية»: التضليل الإعلامى سلاح يستخدم منذ الحرب العالمية الأولى

التضليل الإعلامي الشائعات مجلس الوزراء حرب الشائعات تضليل إعلامي

مواد متعلقة

رضوى عبداللطيف لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر سبقت أمريكا فى مكافحة التضليل الإعلامى

رضوى عبداللطيف لـ«القاهرة الإخبارية»: التضليل الإعلامى سلاح يستخدم منذ الحرب العالمية الأولى

مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف هدف واشنطن من إنشاء خلية مكافحة التضليل الإعلامى

البيان الختامى لمؤتمر «بغداد 2»: ندعم العراق لمواجهة التحديات واستكمال مسيرته الديمقراطية

أشرف العربى: تأخر مصر فى تنفيذ الإصلاحات سببه الأزمات العالمية

أشرف العربي: لا بد من تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص

أشرف العربي: لولا الاستقرار السياسي والأمني لواجهنا سيناريو كارثي

«سرير ودولاب بالطوب».. الباز يطلق مبادرة لتخفيف أعباء الزواج

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

«التعليم» تُصدر قرارًا بمواصفات وضوابط ورقة المفاهيم للصفين الأول والثاني الثانوي

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

تجارة التجزئة: حرصنا على توافر السلع الأساسية خلال رمضان المقبل

غيرة جورجينا وسحر زوجة ميسي: جميلات العالم في مونديال 2022

القبض على مسجل خطر بحوزته 23 طربة حشيش في الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

د. القس صفوت البياضى

رسالة مهمة للباحثين عن السعادة‎‎

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

صور

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية