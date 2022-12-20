مستشار تحول رقمى يكشف لـ«القاهرة الإخبارية» كيفية التعامل مع التضليل الإعلامى

قال أشرف صلاح الدين، مستشار التحول الرقمي، إن الإعلام الجديد بكل ما يحمله من وسائل السوشيال ميديا أصبح وسيلة سهلة جدًا لنشر أي محتوى بدون التوثق منه، مما سهل التضليل الإعلامي.

وأضاف صلاح الدين، خلال برنامج "مطروح للنقاش" تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الشائعات تكثر في الإجازات والمواسم وقبل الأعياد ودور الإعلام تحديد الأخبار الموجودة، والتأكد من مصادرها الرسمية، بينما يمكن للشخص العادي التأكد من خلال الدخول للمواقع الرسمية للجهة المنسوبة لها الخبر، وإذا كان غير موجود يعني أنه خبر زائف.

وأردف: "للأسف كثيرون يشاركون المعلومات بدون تحري الدقة، ومجلس الوزراء يصدر نفيًا للأخبار الكاذبة، هي خطوة رائعة نتمنى استمرارها وأن تكون بصفة يومية وليست أسبوعية".