الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تزامنًا مع مبادرة «المتحدة».. كيف تكتشف مواهبك المدفونة؟

رعاية المواهب
رعاية المواهب

تصورك عن نفسك معقد للغاية، على غرار الطريقة التي لا يمكنك بها رؤية أنفك، غالبًا ما تكون أعمى عن الأشياء التي تتفوق فيها.

قد يكون من الصعب حقًا تحديد مواهبك اللامعة وغالبًا ما تكون في الأماكن التي لا تتوقعها، قد تكون جيدًا جدًا في الأشياء التي تعتبر نفسك سيئًا فيها، هناك العديد من الأسباب الوجيهة لرغبتك في استكشاف مواهبك، لكن الأمر سيستغرق القليل من العمل.

بالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لرعاية المواهب.. كيف تكتشف موهبتك المدفونة؟.

افتح عقلك على جميع المسارات
نظرًا لأنك على الأرجح أعمى عن ماهية بعض مواهبك حقًا، فإن أفضل مكان للبدء عند تقييم مواهبك هو مجرد فتح عقلك على الاحتمالات، ضع في اعتبارك أن المواهب تتجاوز مجرد العزف على الجيتار أو الرقص مثل المحترفين.

تأتي المواهب في جميع الأشكال والأحجام وتمتد إلى العديد من مجالات الحياة.


على سبيل المثال القدرة على قراءة المشاعر بدقة شديدة هي موهبة مفيدة للغاية.

انظر للوراء إلى ماضيك

عندما تفكر في نفسك بحثًا عن مواهبك، ابدأ بالنظر إلى ماضيك، انظر إلى الأشياء التي قمت بها، انظر إلى الأشياء التي استمتعت بها، انظر إلى الأوقات التي تفوقت فيها حقًا، اطرح على نفسك أسئلة مثل "ما هو أكثر شيء أشعر بالفخر لما قمت به؟" أو "متى كنت فخورة جدًا لدرجة أنني لم أهتم بما يعتقده أي شخص؟".
أحد الأشياء الجيدة التي يجب التفكير فيها هو كيف كانت طفولتك، ماذا فعلت كثيرا عندما كنت طفلا؟ بماذا استمتعت بماذا كنت معروفا؟ في بعض الأحيان يمكن أن يكشف هذا عن بعض أعمق مواهبك وسيكشف بالتأكيد عن اهتمامات يمكن استكشافها بشكل أكبر.

فكر في هواياتك لأن شخصيتك من صنعها، فهي الأشياء التي تفعلها بانتظام وموهبتك الخفية هي ما يمكنك القيام به بشكل أفضل من أي شخص آخر، لذا ركز على هواياتك وكيف تفعلها في كل خطوة.

شيء آخر يمكنك التفكير فيه هو الأوقات في حياتك التي تعرضت فيها للتحدي، فكر في المواقف الصعبة التي كان عليك التعامل معها،غالبًا ما تكشف أوقات المحاكمة عن مهاراتك الخفية.

تكشف أيضًا عن مواهبك
فكر في الأشياء التي تحب القيام بها هل من أي وقت مضى يثني عليك الناس على ذلك؟ هل طلبوا مساعدتك في أي وقت؟ قد لا تفكر في الأمر على أنه موهبة ولكن من المحتمل أن يكون كذلك.
هل سبق لك أن فقدت مسار الوقت تمامًا؟ هل بدأت في فعل شيء ولم تلاحظ مرور الوقت؟ هذا قد يلمح إلى موهبتك.

رعاية المواهب مبادرة المتحدة مواهب مدفونة مشاعر طفولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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