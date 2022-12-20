سكرتير عام البحيرة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز إدكو

تفقد اللواء أحمد أنور عباس السكرتير العام لمحافظة البحيرة، مصنع تدوير القمامة بمركز إدكو والمقام على مساحة 7 أفدنة بالإضافة إلى أرض فضاء 20 فدان محيطة بالمصنع، ليخدم مراكز " إدكو - كفر الدوار - المحمودية - أبو حمص" والقرى التابعة لمركز إدكو (ديبونو - 6 أكتوبر - المعدية)، حيث تجري أعمال تجديدات بالمصنع لرفع كفاءة الخط الجديد به حيث يضم المصنع عدد 2 خط بطاقة 5 طن / ساعة للخط الواحد بطاقة إنتاجية إجمالية 10 طن / ساعة.

ووجه السكرتير العام برفع كفاءة المعدات وزيادة العمالة المدربة وحسن الاستغلال الأمثل للموارد .

كما تفقد مجمع مواقف سيارات الأجرة الجديد بالمدينة المقام على مساحة 4 أفدنة بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه ويضم عدد 28 محل تجاري، ووجه بالاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة بالأنشطة التجارية وتشغيل المحلات بالموقف لإتاحة فرص عمل للشباب بنطاق المركز، وتفقد سوق السمك الجديد الذى يضم 76 محل بتكلفة 8.2 مليون جنيه مشاركة مجتمعية من شركة بريتش بتروليوم .

وفى ختام جولته تفقد السكرتير العام مصنع إنتاج الألواح الخشبية بإدكو لإنتاج الألواح الخشبية MDF متوسطة الكثافة من قش الأرز بتكلفة إجمالية 5 مليار جنية وهو يسهم فى خفض نسبة الانبعاثات الكربونية، وسد احتياجات السوق المحلى المتزايدة من إنتاج الألواح الخشبية، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجه في أبريل 2023 .

وأكد السكرتير العام لمحافظة البحيرة أن المشروع يعد الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط والثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ويقام وفقاً لأحدث المواصفات الأوروبية والتكنولوجيا العالمية، ويعمل المشروع بطاقة إنتاجية تصل إلى 205 ألف متر مكعب ألواح خشبية سنوياً ويعتمد على كمية 245 ألف طن سنوياً من قش الأرز كمادة خام.

ويهدف المشروع إلى تحقيق أقصى استفادة من قش الأرز واستغلاله بشكل كبير بتصنيعه بطرق علمية متطورة بدلاً من حرق قش الأرز للقضاء نهائياً على ظاهرة السحابة السوداء والإضرار بالبيئة الناجمة عنه وتحقيق مردود وعائد إقتصادي جيد للمزارعين، ويسهم المشروع في سد احتياجات السوق المحلى المتزايدة من إنتاج الألواح الخشبية MDF، وكذلك دعم وتشجيع قيام الصناعات التكميلية في الأثاث المنزلي والديكورات والمطابخ وغيرها وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.