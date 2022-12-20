«رياضة النواب» تبدأ أولى جلسات الاستماع لتعديل قانون الرياضة

بدأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، أولي جلسات الاستماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بحضور اللجنة الأوليمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية.

وقال النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، إن الحوار المجتمعى يهدف للوصول لصياغة ترضي جميع أطراف المنظومة وتحقيق مصالح الرياضة المصرية، وذلك من خلال الاستماع للمعنيين وأصحاب الرؤى للوصول لصيغة لخدمة الرياضة المصرية، وتأتى فى إطار المواثيق الدولية، والتوافق بين الجهات المعنية يصب فى إطار التشريع.

وقال النائب عمرو السنباطى:" التعديلات هامة ولكن لابد أن نراعى حال التعديل، أننا نقر تشريع لسنوات عديدة حتى لا يتم تعديل القانون بعد فترة زمنية بسيطة ومن ثم يجب مراعاة جميع التفاصيل المتعلقة بالرياضة، متمنيا أن يكون فصل الاستثمار مدرج ضمن التعديلات، لأن المستقبل فى هذا الفصل".

وقال كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، إن هناك حالة من التوافق بشأن التعديلات، لافتا إلى أن حق الجمعية العمومية فى اختيار قراراتها وهذا وضع طبيعى، مطالبا عودة اللائحة الاسترشادية، وتابع متسائلًا “هل الشركات هى التى تدير الرياضة أم الأندية الاحترافية؟”.

وأكمل:" اشتركت فى وضع القانون أكثر من مرة وكان هناك تقريبًا 300 شخص من المنظومة الرياضية مشاركين فى وضع القانون".