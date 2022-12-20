ما هو الفرق بين منجم وموقع ذهب؟ خبير تعدين يجيب

قال الدكتور محمد إمام، خبير التعدين، إنه مع ارتفاع احتياطى منجم السكرى لـ مليوني أونصة، خلال عامين، ويختلط علي كتير من المواطنين بين موقع الذهب ومنجم الذهب، وهناك فرق جوهري بينهم.

ما هو الفرق بين منجم وموقع ذهب؟

وأضاف إمام، لـ"الدستور" أن مواقع الذهب هى المواقع التى لم يتم عليها برنامج الاستكشاف طبقا لكود عالمى متعارف عليه، اما مناجم الذهب هي التي يتم الاستخراج منها وتخضع لتحديد الاحتياطى المقاس القابل للاستخراج و الانتاج .

خطط شركة سنتامين الأسترالية لحفر280 ألف متر تحت الأرض

في السياق، أعلنت شركة سنتامين الأسترالية العالمية للتعدين، عن أنها وضعت خطط طموحة لعام 2023، وتستهدف حفر 280 ألف متر تحت الأرض فى منطقة امتياز السكري بمصر.

وكشفت الشركة عن ارتفاع احتياطيات وموارد منجم السكري للذهب بمصر، بحوالي 1.3 مليون أونصة من الذهب بنسبة ارتفاع بلغت 33% خلال العام الجارى 2022، وأضافت الشركة، أن إجمالي احتياطيات منجم السكرى للذهب فى مصر سجل 11.11 مليون أونصة للذهب بتركيز 1.08 جرام فى الطن.

وذكرت الشركة أن منجم السكرى سجل بنهاية يونيو 2022 نسبة %13 زيادة في الموارد والاحتياطيات وخلال العام الجاري سجل متوسط سعر بيع الذهب 2000 دولار للأونصة، وكشفت الشركة عن ارتفاع الاحتياطى لمنجم السكرى للذهب بمصر مليوني أونصة خلال آخر عامين.

في وقت سابق، قال مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، تعليقًا على تشغيل محطة الطاقة الشمسية في منجم السكرى إن تسليم هذا المشروع المهم أمر أساسي لالتزامنا المستمر لتقليل اعتمادنا على وقود الديزل وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحقيق توفير في تكلفة المواد الخام.