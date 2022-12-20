الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الشباب والرياضة يلتقي مسئولي شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية

جريدة الدستور

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام الوزارة بالمهندسين، مسئولو شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة ومسئولو الشركة.

تناول اللقاء، مناقشة التعاون مع شركة فوري في العديد من ملفات العمل في قطاعي الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية، وتوسيع قاعدة التعاون، حيث تعمل شركة فوري مع الوزارة في قطار الشباب ودراجتك صحتك وماراثون زايد الخيري، وذلك من خلال إعداد مذكرة تفاهم متكاملة تشمل هذه القطاعات التي تحقق التعاون المثمر بين الجانبين في إطار المسئولية المجتمعية لشركة فوري مع الوزارة.

في سياق ذلك، أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتوجه إلى التحول الرقمى فى مختلف مشروعاتها وخدماتها فى ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، الذي ارتكز بالأساس وانطلقت معالمه من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأصبح واحداً من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأصبح أحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى إدراك الوزارة بمختلف هيئاتها بأهمية الاعتماد على الأدوات الحديثة من حلول وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للنهوض بمكانة المنظومة الرياضية في مصر بما يتوافق مع المكانة المتميزة للمواهب الرياضية إقليميًا وعالميًا.

وأشار مسئولو شركة فوري، إلى العمل على التعاون الكبير مع وزارة الشباب والرياضة، وإبراز دور فوري في المشاركة بالمبادرات المجتمعية الهادفة التي تتبناها الدولة المصرية من أجل واقع أفضل للمواطنين، في ظل دور الدولة المصرية الرائد في المضى قدمًا نحو التحول الرقمي والشمول المالي.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي مناقشة التعاون مع شركة فوري قطاعي الشباب والرياضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

حملات مكبرة لرفع الإشغالات ومراقبة الأسعار بأسواق مدينة الشروق

السفير التركي لدى الأردن يعلن دعم بلاده إلى استقرار العراق

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

دكتور وخبير يجيب.. هل يمكن للأحجار شفاء الأمراض؟

محافظ مطروح يفتتح مبنى دار الإيداع بالكيلو 7 «صور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

د. القس صفوت البياضى

رسالة مهمة للباحثين عن السعادة‎‎

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية