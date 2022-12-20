وزير الشباب والرياضة يلتقي مسئولي شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام الوزارة بالمهندسين، مسئولو شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة ومسئولو الشركة.

تناول اللقاء، مناقشة التعاون مع شركة فوري في العديد من ملفات العمل في قطاعي الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية، وتوسيع قاعدة التعاون، حيث تعمل شركة فوري مع الوزارة في قطار الشباب ودراجتك صحتك وماراثون زايد الخيري، وذلك من خلال إعداد مذكرة تفاهم متكاملة تشمل هذه القطاعات التي تحقق التعاون المثمر بين الجانبين في إطار المسئولية المجتمعية لشركة فوري مع الوزارة.

في سياق ذلك، أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتوجه إلى التحول الرقمى فى مختلف مشروعاتها وخدماتها فى ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، الذي ارتكز بالأساس وانطلقت معالمه من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأصبح واحداً من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأصبح أحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى إدراك الوزارة بمختلف هيئاتها بأهمية الاعتماد على الأدوات الحديثة من حلول وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للنهوض بمكانة المنظومة الرياضية في مصر بما يتوافق مع المكانة المتميزة للمواهب الرياضية إقليميًا وعالميًا.

وأشار مسئولو شركة فوري، إلى العمل على التعاون الكبير مع وزارة الشباب والرياضة، وإبراز دور فوري في المشاركة بالمبادرات المجتمعية الهادفة التي تتبناها الدولة المصرية من أجل واقع أفضل للمواطنين، في ظل دور الدولة المصرية الرائد في المضى قدمًا نحو التحول الرقمي والشمول المالي.