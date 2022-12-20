برلماني يطالب وزير الزراعة بخطة لتوريد المحاصيل بالسعر العادل للفلاح

قال السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة كفرالشيخ؛ إن الفلاح هو عماد الاقتصاد الوطني، ووزارة الزراعة هي بيت الفلاح المصري.

وتابع خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير الزراعة السيد القصير: أنه في بداية حصاد محصول القطن كان القنطار بـ3500 جنيه وسعر طن الأرز بلغ 6 آلاف جنيه.

وأكمل:"الفلاح باع محصوله في البداية لتسديد ديونه المتمثلة في إيجار أو ثمن مستلزمات الزراعة والإنتاج، وبالتالي أدى ذلك لارتفاع السعر الذي نشهده مؤخرًا، وهذا الارتفاع في الأسعار يصب في مصلحة التاجر وليس الفلاح"، مطالبًا بتوريد المحاصيل بالسعر العادل للفلاح، وتوفير مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات الزراعة.

مُشيرًا إلى طلبه السابق بتوفير معاش للفلاح مثل باقي الفئات في الدولة، وتساءل النائب عن خطة وزارة الزراعة للنهوض بالفلاح.

من جانبه، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك تنسيق وتعاون دائم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في مصر، يما يحقق مصلحة الدولة المصرية والشعب المصري العظيم.