الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قيادة «سنتكوم» تعلن اعتقال 6 عناصر من تنظيم داعش في سوريا

الجيش الامريكي في
الجيش الامريكي في سوريا

أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي (سنتكوم)، اليوم الثلاثاء، اعتقال 6 من تنظيم داعش، بينهم قيادي متورط بالتخطيط لهجمات في سوريا.

جاء ذلك خلال تنفيذ قوات (سنتكوم) خلال الساعات الـ48 الماضية ثلاث عمليات في شرق سوريا.

وقالت القيادة في بيان: «إن وحداتها نفذت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية ثلاث مداهمات بمروحيات في شرق سوريا، أسفرت عن اعتقال ستة من عناصر التنظيم، بينهم قيادي بارز عرّفت عنه باسم الزبيدي».

وأوضحت أن الزبيدي «متورط في التخطيط لهجمات التنظيم في سوريا وتسهيل شنّها».

وأكد الجيش الأمريكي أن التقييم الأولي أفاد عن «عدم مقتل أو إصابة مدنيين بجروح».

وقال قائد القيادة الوسطى للجيش الأمريكي (سنتكوم) مايكل كوريلا: إنّ «القبض على عناصر التنظيم سيعطّل قدرة التنظيم الإرهابي على مزيد من التآمر وتنفيذ هجمات مزعزعة للاستقرار».

يشار إلى أنه منذ إعلان القضاء على "دولة الخلافة" عام 2019، تلاحق القوات الأمريكية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن قياديي التنظيم. وتشنّ بين الحين والآخر غارات وعمليات مداهمة أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم في سوريا.

تعاون قسد

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تمّت المداهمات الجديدة بالتعاون مع قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة أمريكياً. وجرت اثنتان منها في محافظة دير الزور (شرق) وأخرى في محافظة الحسكة (شمال شرق) في مناطق نفوذ القوات الكردية.

وأوضح المرصد أن أربعة أشخاص ممن جرى اعتقالهم ينشطون في تجارة الأسلحة لصالح التنظيم المتطرف.

وقال مصدر طبي في مستشفى رئيسي في المدينة، رفض الكشف عن هويته لفرانس برس إنه "تم نقل مصاب لكنته يمنية الى المستشفى إثر القصف" قبل أن تصطحبه قوات تركية الى مكان مجهول.

ونجحت القوات الأمريكية في تصفية أو اعتقال قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزها زعيما تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019 ثم أبو ابراهيم القرشي في فبراير الماضي في محافظة إدلب (شمال غرب).

سنتكوم الجيش الأمريكي داعش اعتقال 6 عناصر من داعش مداهمات

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