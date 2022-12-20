الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إحدى المستفيدات من مناحل «حياة كريمة»: سعيدة برؤية حلمى يتحقق على أرض الواقع

حياة كريمة
حياة كريمة

عملت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تطوير وإحلال البنية التحتية داخل القرى النائية والأكثر فقرًا بجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن توفيرها فرص عمل للآلاف من سكان القرى النائية، من خلال تنظيمها ندوة تدريبية ليتعرف الشباب على المشروعات المناسبة لهم، وكان ذلك بمثابة حلم لدى السكان بسبب قلة الخدمات، وبفضل المبادرة تغيرت حياتهم إلى الأفضل.

نرمين عطا الله، ٢٨ عامًا، إحدى المستفيدات من مشروع المناحل الذي وفرته «حياة كريمة» لها، قالت إنها بدأت التفكير فى تدشين منحل خاص بها بعدما تركت عملها فى أحد المناحل، لكن كان ينقصها رأس المال، فما ادخرته كان لا يكفى إلا لتغطية احتياجاتها المعيشية.

وأوضحت أنها التقت أعضاء فريق البحث والرصد الميدانى التابع لمبادرة «حياة كريمة» وأخبرتهم فقرروا مساندتها ودعمها، مضيفة: «طلبوا منى حضور دورة تدريبية لمدة شهر، وبعدها سأحصل على خلية النحل لبدء المشروع وكنت سعيدة جدًا برؤية حلمى يتحقق على أرض الواقع». 

وأشارت إلى أن المبادرة أتاحت الفرصة للشباب لتعلم كل شىء عن طرق تربية النحل وإنتاج العسل، وكذلك الحفاظ على الإنتاج وتعبئته وتسويقه أيضًا. 

وأوضحت أن تلك الدورات حاضر فيها عدد كبير من المتخصصين وأساتذة الجامعات الذين يمتلكون الخبرات الكافية لتعليم المواطنين كل ما يتعلق بالنحل وإنتاج العسل، مختتمة: «أوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والقائمين على المبادرة لتلبيتهم احتياجات المواطنين فى القرى الفقيرة والأكثر احتياجًا».

حياة كريمه القرى المياه المبادرة الشباب المنازل

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

الإجازات الرسمية 2023.. المناسبات الرسمية للقطاع العام والخاص 2023 في مصر

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

«فى حكم الميت».. تسجيل يكشف رأى بايدن فى الاتفاق النووى مع إيران

محمد الباز يعرّى الجميع: «لدينا نخبة خائنة تخفى الحقائق ليُقال عنهم مناضلون وثوار»

«قوي عاملة النواب» تناقش طلب إحاطة حول مصير العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية

مباحث التموين تُداهم 981 مخبزا مخالفًا بالمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

د. القس صفوت البياضى

رسالة مهمة للباحثين عن السعادة‎‎

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية