محافظ دمياط تتفقد مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في كفر سعد

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز كفر سعد في مرحلتها الأولى وتجرى بعدد ٢٨ قرية بإجمالي ٢١٩ تابع.

وقامت المحافظ خلال الجولة بتفقد قرية التوفيقية وعزبة ١ التابعة لها وقرية السعدية البحرية تابعت خلالها الأعمال التي تقوم بها الشركة القابضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ بيارات خطوط الصرف الصحي وكذا موقف تنفيذ شبكات الغاز والاتصالات بالسعدية البحرية.

وناقشت الدكتورة منال عوض المعوقات التي قد تبطئ نسب التنفيذ وآلية تخطيها بما يحقق الإسراع في المعدلات التنفيذية لتلك العمليات موجهة برفع المخلفات الناتجة عنها وردم أعمال الحفر لتيسير حركة المارة، كما شددت على الالتزام بخطة العمل المحددة والتنسيق بين كافة الجهات لتحقيق التكامل بالمنظومة مؤكدة أنه لن يتم السماح بأى تجاوز لمحاور تلك الخطة.

وأشارت إلى متابعة المحافظة لآخر التطورات بجميع مشروعات المبادرة بشكل دوري لتحقيق أهداف هذا المشروع القومي العملاق الذي أطلقه رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري وخدمة الأهالي وتوفير حياة كريمة لهم، وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأعلن حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط استمرار مبادرة بيع الأرز الأبيض المعبأ بسعر 15 جنيها للكيلو الواحد بمشاركة وليد صميدة مدير إدارة المتابعة بمجلس المدينة، وبالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وتلبية كافة احتياجاتهم من السلع الضرورية.

كما تحركت حملة مشتركة لمديرية التموين بدمياط مع قطاع الرقابة التموينية بوزارة التموين وضباط الإدارة العامة لمباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، وتم ضبط كمية ٨١ طن أرز شعير و١٠ طن أرز أبيض بمخازن سرية بقرى مركز الزرقا بغرض التجميع والحجب عن الأسواق للمضاربة على سعرها بالسوق السوداء وجار العرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحاضر الخاصة ضد المخالفين.