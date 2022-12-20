الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

حاصلة على الدكتوراة.. ندي زين الدين أصغر مصرية تخترع دواء للنمل الأبيض

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في بداية الثلاثينات من عمرها، ذكاءها وشغفها بالدراسة والتعليم قادها منذ نعومة أظافرها، قادها لتحقيق حلمها ، لتصبح أصغر مصرية تحصل على رسالة دكتوراه في جامعة كيوتو اليابانية متخصصة فى الدراسات البيئية الأثرية لعام 2022.

 تخرجت ندي زين الدين من كلية الآداب بجامعة عين شمس، قسم الجغرافيا ، ظلت لمدة 4 سنوات، تعد لرسالة الدكتوراة، بعدما رأت ما يفعله النمل الأبيض بمدينة القصر الإسلامية من دمار، فكان موضوع الرسالة يكمن في التغيرات البيئية الأثرية على المدينة، وتأثير النمل الأبيض.

 

بدأت “ندي” رحلتها في عام 2018، لصنع دواء عضوي للقضاء على النمل الأبيض، دواء بيئي وليس كيميائي ليتماشى مع اتجاهات إفادة البيئة وعدم التأثير عليها سلبيًا.

 

تروي لـ"الدستور" قائلة إنها أدركت أهمية هذا المجال مما دفعها لاستكمال دراستها فيه، وأصبحت أصغر طالبة في هذا المجال، وتسعى لخدمة وطنها بشكل مستمر.

 

وتابعت: سبب التركيز على النمل الأبيض ومدى تأثيره حتى أنه أصبح موضوع رسالتها في الدكتوراه ه: "كنت في رحلة للمدينة دي وأول ما شوفت النمل الأبيض، وتأثيره السلبي عليها فهي تعود إلى العصور الأيوبي، قولت أنه هيكون موضوعي في الدكتوراه".

 

وقررت أن تساعد على نشر الدواء، في الدول الإفريقية، وعلى رأس هذه الدول أوغندا، كينيا، غانا ورواندا، وستتجه إلى كثير من بلدان القارة في السنوات المقبلة.

 

لم يكن هذا فقط هو ما اهتمت به الفتاة الثلاثينية، بل قررت أن تنظم برفقة عدد من الشباب أمسيات تحت عنوان "تعالوا نعرف مصر" لتساعد الشباب والشابات على معرفة تاريخ بلادهم دون عناء بشكل تلقائي وسهل، كما قررت أن تستغل أحد الأماكن الأثرية وأطلقت عليه “التكية” ليكون مقصدا سياحيا يعرض به عدد من المشغولات اليدوية وغيرها من الأمور.

 

يُجدر الإشارة إلى أن مبادرة "تعالوا نعرف مصر" شيدت عام 2014، ونظمت أكثر من 120 رحلة أثرية، في أكبر عدد من الأماكن السياحية في مصر.

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ندي زين الدين الباحثة ندي زين الدين أول مصرية علاج نمل النمل الأبيض

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