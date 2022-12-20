حبس 3 متهمين بتعريض حياة المواطنين للخطر على الدائرى

أمرت النيابة المختصة، اليوم الثلاثاء، بحبس 3 أشخاص، على خلفية اتهامهم بتعريض حياة المواطنين للخطر، خلال قيادتهم مركبة «توك توك» أعلى الطريق الدائري بمنطقة المرج.

تفاصيل الواقعة تعود حينما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على وسيلة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله قيام قائدي دراجات نارية «توك توك» بالسير برعونة وافتعال حركات استعراضية «سباق» مُعرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة المرج.

وبالفحص والتحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 3 سائقين «توك توك»، مقيمين بدائرة القسم، وبمواجهتم اعترافوا بارتكابهم للواقعة، قاصدين من ذلك اللهو والمرح برفقة بعضهم البعض.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.