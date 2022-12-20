المشدد 6 سنوات لعاطل يتاجر فى المخدرات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطلا بالسجن المشدد 6 سنوات؛ لاتهامه بحيازة كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار فى المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 15624 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، المقيدة برقم لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، لليوم الأول من شهر أغسطس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم «محمد. م»، محبوسًا إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة جوهر الهيروين المخدر وسلاح ناري - بندقية آلية- وذخيرة لذات العيار.